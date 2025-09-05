Advertisement

عربي-دولي

فنلندا تنضم لإعلان نيويورك: نحو الاعتراف بفلسطين وحل الدولتين

Lebanon 24
05-09-2025 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1413125-638926697211571392.png
Doc-P-1413125-638926697211571392.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الجمعة، انضمامها إلى إعلان نيويورك الفرنسي - السعودي بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين.
Advertisement

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إعلان بلجيكا عن خطوة مماثلة، حيث أعلنت بروكسل أنها ستنضم إلى الدول المعترفة بفلسطين، مؤكدة أنها ستعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الأمم المتحدة المقررة في شهر سبتمبر الجاري، على أن يصبح الاعتراف رسميًا بعد الإفراج عن آخر رهينة إسرائيلي من قطاع غزة.

وكانت فرنسا قد أعلنت في نهاية يوليو الماضي، على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلادها ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بين 9 و23 أيلول الجاري، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا على الصعيد الدولي.

منذ ذلك الإعلان، أكثر من 12 دولة غربية أعلنت أنها ستسير على خطى فرنسا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو الاعتراف الدولي بفلسطين.

ويُشار إلى أن نحو 150 عضوًا في الأمم المتحدة يعترفون بالدولة الفلسطينية بالفعل، إلا أن بعض الدول الغربية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، لا تزال خارج هذا الإجماع، بالرغم من امتلاكها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.

هذه التحركات تعكس تصاعد الضغط الدولي نحو حل الدولتين والتأكيد على الحقوق الفلسطينية، وتأتي في وقت يشهد تصاعدًا للتوترات في الشرق الأوسط، مع استمرار النقاش الدولي حول الحل السلمي والصراع طويل الأمد بين إسرائيل وفلسطين.
 
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفرنسية: 15 دولة غربية تدعو البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بفلسطين
lebanon 24
05/09/2025 18:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتراف الدول الغربية بفلسطين يفتح الباب نحو حل الدولتين: هل تتحرك بريطانيا؟
lebanon 24
05/09/2025 18:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان ماكرون وغيره من الزعماء الاعتراف بفلسطين تعطي دفعة قوية لحماس وتعزز موقفها
lebanon 24
05/09/2025 18:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر بريطاني: ستارمر اتصل بنتنياهو قبل إعلان عزمة الاعتراف بفلسطين في أيلول
lebanon 24
05/09/2025 18:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الرئيس الفرنسي

الأمم المتحدة

الشرق الأوسط

مجلس الأمن

الفلسطينية

سكاي نيوز

بريطانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-09-05
10:42 | 2025-09-05
10:31 | 2025-09-05
10:30 | 2025-09-05
10:05 | 2025-09-05
10:00 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24