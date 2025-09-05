فنلندا تنضم لإعلان نيويورك: نحو الاعتراف بفلسطين وحل الدولتين

Advertisement

(سكاي نيوز)

أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الجمعة، انضمامها إلى إعلان نيويورك الفرنسي - السعودي بشأن الحل السلمي للقضية وتطبيق حل الدولتين.ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إعلان بلجيكا عن خطوة مماثلة، حيث أعلنت بروكسل أنها ستنضم إلى الدول المعترفة بفلسطين، مؤكدة أنها ستعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات المقررة في شهر سبتمبر الجاري، على أن يصبح الاعتراف رسميًا بعد الإفراج عن آخر رهينة إسرائيلي من .وكانت قد أعلنت في نهاية يوليو الماضي، على لسان إيمانويل ماكرون، أن بلادها ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بين 9 و23 أيلول الجاري، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا على الصعيد الدولي.منذ ذلك الإعلان، أكثر من 12 دولة غربية أعلنت أنها ستسير على خطى فرنسا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو الاعتراف الدولي بفلسطين.ويُشار إلى أن نحو 150 عضوًا في الأمم المتحدة يعترفون بالدولة الفلسطينية بالفعل، إلا أن بعض الدول الغربية الكبرى، بما في ذلك وبريطانيا، لا تزال خارج هذا الإجماع، بالرغم من امتلاكها حق النقض (الفيتو) في الدولي.هذه التحركات تعكس تصاعد الضغط الدولي نحو حل الدولتين والتأكيد على الحقوق الفلسطينية، وتأتي في وقت يشهد تصاعدًا للتوترات في ، مع استمرار الدولي حول الحل السلمي والصراع طويل الأمد بين وفلسطين.