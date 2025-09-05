وزير الدفاع الإسرائيلي: فتحنا "أبواب الجحيم" على غزة

قال ، إنّ "القوّات الإسرائيليّة بدأت مرحلة جديدة من العمليات العسكريّة في ".

Advertisement

وقال عن المرحلة الجديدة: "فتحنا أبواب الجحيم على غزة".





وقال: "إما أن تستجيب لشروطنا أو ستُدمر كلياً".