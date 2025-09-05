Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي: فتحنا "أبواب الجحيم" على غزة

Lebanon 24
05-09-2025 | 06:10
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنّ "القوّات الإسرائيليّة بدأت مرحلة جديدة من العمليات العسكريّة في قطاع غزة".
وقال كاتس عن المرحلة الجديدة: "فتحنا أبواب الجحيم على غزة".


وقال: "إما أن تستجيب حماس لشروطنا أو ستُدمر كلياً".
