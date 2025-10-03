Advertisement

عربي-دولي

إصابات واعتقالات في الضفة.. الاحتلال يواصل التصعيد شمال القدس والخليل

Lebanon 24
03-10-2025 | 04:23
A-
A+
Doc-P-1424713-638950876601596401.png
Doc-P-1424713-638950876601596401.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصيب فلسطينيان، صباح اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الجدار الفاصل شمال القدس المحتلة والخليل، بالتوازي مع حملة اعتقالات واسعة واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
Advertisement

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شاباً أصيب بالرصاص الحي في القدم عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أصيب الشاب شاهر أحمد عبد الفتاح السراحين بعيار ناري في ساقه قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بيت أولا غرب الخليل، وبعد اعتقاله لساعات، جرى تسليمه عند حاجز "ميتار" جنوب الخليل، ونقل إلى مستشفى بالخليل حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة.

في موازاة ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل واعتقلت الشاب سفيان جاد الله بعد الاعتداء عليه وعلى أفراد من عائلته، كما اعتقلت الشاب جميل رمضان العجلوني من المدينة. وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال يوسف عز الدين أبو مارية (23 عاماً) ومالك جمال أبو مارية (16 عاماً)، بعد مداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها، وأغلقت طرقاً رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال والدة الشهيد محمد اشتية، عزيزة، وشقيقه باسم، بعد اقتحام منزل العائلة في قرية كفر نعمة غرب المدينة وتفتيشه. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية
lebanon 24
03/10/2025 13:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات خلال اقتحام حلحول شمال الخليل
lebanon 24
03/10/2025 13:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تداهم عدداً من المنازل في بلدة بيت أمر شمالي الخليل بالضفة الغربية
lebanon 24
03/10/2025 13:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت عوا جنوبي الخليل في الضفة الغربية
lebanon 24
03/10/2025 13:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الضفة الغربية

عبد الفتاح

صباح اليوم

الإسرائيلي

إسرائيل

الجزيرة

الخليل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:13 | 2025-10-03
06:10 | 2025-10-03
05:41 | 2025-10-03
04:40 | 2025-10-03
03:56 | 2025-10-03
03:13 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24