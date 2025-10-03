إصابات واعتقالات في الضفة.. الاحتلال يواصل التصعيد شمال القدس والخليل

Advertisement

أصيب فلسطينيان، الجمعة، برصاص الجيش قرب الجدار الفاصل شمال المحتلة والخليل، بالتوازي مع حملة اعتقالات واسعة واقتحامات في مناطق متفرقة من .وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شاباً أصيب بالرصاص الحي في القدم عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أصيب الشاب شاهر أحمد السراحين بعيار ناري في ساقه قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بيت أولا غرب ، وبعد اعتقاله لساعات، جرى تسليمه عند حاجز "ميتار" جنوب الخليل، ونقل إلى مستشفى بالخليل حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة.في موازاة ذلك، اقتحمت قوات بلدة دورا جنوب الخليل واعتقلت الشاب سفيان جاد الله بعد الاعتداء عليه وعلى أفراد من عائلته، كما اعتقلت الشاب جميل العجلوني من المدينة. وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال يوسف عز الدين أبو مارية (23 عاماً) ومالك جمال أبو مارية (16 عاماً)، بعد مداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها، وأغلقت طرقاً رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال والدة الشهيد محمد اشتية، عزيزة، وشقيقه باسم، بعد اقتحام منزل العائلة في قرية كفر نعمة غرب المدينة وتفتيشه. (الجزيرة)