عربي-دولي

في ألمانيا.. توقيف خلية خططت لمهاجمة أهداف يهودية

Lebanon 24
03-10-2025 | 11:43
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ضبط السلطات الألمانية خلية يُشتبه في تخطيطها لأعمال إرهابية تستهدف مؤسسات يهودية وأهداف إسرائيلية في ألمانيا. وأوضح البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نيابة عن الموساد، أن هذه الخلية تم كشفها يوم الأربعاء، وأن ثلاثة من أعضائها تم اعتقالهم في برلين بالتعاون الوثيق بين الموساد وأجهزة الأمن والاستخبارات الألمانية.
وأشار البيان إلى أن المعتقلين كانوا على صلة بشراء أسلحة نارية وذخيرة، يُشتبه في نيتهم استخدامها في تنفيذ عمليات اغتيال تستهدف أهدافاً إسرائيلية ويهودية. ومع ذلك، نفت حركة حماس أي علاقة لها بالمعتقلين، مؤكدة أن المزاعم حول ارتباطهم بالحركة "لا أساس لها من الصحة".

يُذكر أن هذا الاعتقال يأتي ضمن سلسلة عمليات نفذها الموساد في أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة، بالتعاون مع السلطات المحلية، ويشمل دولاً مثل النمسا، في إطار جهود مراقبة وتحجيم التهديدات المحتملة ضد الجاليات الإسرائيلية.
