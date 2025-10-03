في ألمانيا.. توقيف خلية خططت لمهاجمة أهداف يهودية

Advertisement

كشفت صحيفة " " عن ضبط السلطات خلية يُشتبه في تخطيطها لأعمال إرهابية تستهدف مؤسسات وأهداف إسرائيلية في . وأوضح البيان الصادر عن مكتب ، نيابة عن ، أن هذه الخلية تم كشفها يوم الأربعاء، وأن ثلاثة من أعضائها تم اعتقالهم في بالتعاون الوثيق بين الموساد وأجهزة الأمن والاستخبارات الألمانية.وأشار البيان إلى أن المعتقلين كانوا على صلة بشراء أسلحة نارية وذخيرة، يُشتبه في نيتهم استخدامها في تنفيذ عمليات اغتيال تستهدف أهدافاً إسرائيلية ويهودية. ومع ذلك، نفت حركة أي علاقة لها بالمعتقلين، مؤكدة أن المزاعم حول ارتباطهم بالحركة "لا أساس لها من الصحة".يُذكر أن هذا الاعتقال يأتي ضمن سلسلة عمليات نفذها الموساد في خلال الأسابيع الأخيرة، بالتعاون مع السلطات المحلية، ويشمل دولاً مثل ، في إطار جهود مراقبة وتحجيم التهديدات المحتملة ضد الجاليات .