عربي-دولي

يستولي على 35 دونمًا.. إسرائيل تصادق على مخطط استيطاني جديد

Lebanon 24
05-10-2025 | 04:59
أفاد مسؤول فلسطيني عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت على مخطط استيطاني جديد يقضي بالاستيلاء على نحو 35 دونمًا من أراضي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن منيف نزال، مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية، قوله إن الاحتلال نشر عبر وسائل إعلام عبرية تفاصيل المخطط الذي يستهدف أراضي تقع في الحوض رقم 10 بمنطقة "واد بروص" شمالي القرية.

وأوضح نزال أن الخطة تهدف إلى إقامة 58 وحدة استيطانية جديدة لصالح مستوطنة "متسبي يشاي" المقامة على أراضي القرية، في إطار توسيع النشاط الاستيطاني الذي تشهده المنطقة مؤخرًا.
