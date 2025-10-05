يستولي على 35 دونمًا.. إسرائيل تصادق على مخطط استيطاني جديد

Advertisement

أفاد مسؤول فلسطيني عن أن سلطات صادقت على مخطط استيطاني جديد يقضي بالاستيلاء على نحو 35 دونمًا من أراضي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية في .ونقلت (وفا) عن منيف نزال، مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية، قوله إن الاحتلال نشر عبر وسائل إعلام عبرية تفاصيل المخطط الذي يستهدف أراضي تقع في الحوض رقم 10 بمنطقة "واد بروص" شمالي القرية.وأوضح نزال أن الخطة تهدف إلى إقامة 58 وحدة استيطانية جديدة لصالح مستوطنة "متسبي يشاي" المقامة على أراضي القرية، في إطار توسيع النشاط الاستيطاني الذي تشهده المنطقة مؤخرًا.