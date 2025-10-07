Advertisement

قيادي في "حماس": من المبكر الحكم على أول جولة من المفاوضات

07-10-2025 | 10:35
اعتبر القيادي في حركة "حماس" طاهر النونو أنه من المبكر الحكم على جولة المفاوضات التي تستضيفها مصر بشأن إنهاء الحرب في غزة.
وقال النونو لوكالة "ريا نوفوستي"، إنّ "مقياس قابلية إسرائيل للتفاوض الجاد والمرونة قد يتبيّن اليوم باعتباره اليوم الثاني والمهم للمفاوضات التي تتم في شرم الشيخ". (روسيا اليوم)
روسيا اليوم

ريا نوفوستي

إسرائيل

روسيا

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24