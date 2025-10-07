26
عربي-دولي
قيادي في "حماس": من المبكر الحكم على أول جولة من المفاوضات
Lebanon 24
07-10-2025
|
10:35
A-
A+
اعتبر القيادي في حركة "
حماس
" طاهر النونو أنه من المبكر الحكم على جولة المفاوضات التي تستضيفها مصر بشأن إنهاء الحرب في غزة.
وقال النونو لوكالة "
ريا نوفوستي
"، إنّ "مقياس قابلية
إسرائيل
للتفاوض الجاد والمرونة قد يتبيّن اليوم باعتباره اليوم الثاني والمهم للمفاوضات التي تتم في شرم الشيخ". (روسيا اليوم)
روسيا
