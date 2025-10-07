25
عربي-دولي
في الذكرى الثانية للحرب.. إسرائيل تنفذ "حزامًا ناريا" في غزة
Lebanon 24
07-10-2025
|
11:16
نفذ الجيش
الإسرائيلي
، اليوم الثلاثاء، ما وصفه شهود
عيان
بـ"حزام ناري" قرب مدينة غزة، في اليوم الذي يصادف الذكرى الثانية لاندلاع الحرب على القطاع عقب هجوم السابع من تشرين الأول 2023.
وذكرت مصادر ميدانية أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف مناطق في النصيرات وسط القطاع، فيما أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة بمقتل 10 مواطنين منذ فجر اليوم، بينهم أحد المنتظرين لتسلّم المساعدات الإنسانية.
وأوضحت المصادر لوكالة "وفا" أن من بين الضحايا 6 نُقلوا إلى مستشفى الشفاء في غزة، واثنين إلى مستشفى ناصر في
خان يونس
، وقتيلًا إلى مستشفى الأمل شمال القطاع، وآخر إلى مستشفى
الأقصى
في الوسطى.
ووفق
المكتب الإعلامي
الحكومي في غزة، شنّ الجيش الإسرائيلي 143 غارة على مناطق متفرقة في القطاع منذ دعوة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى وقف إطلاق النار، بعد إعلان
حماس
موافقتها على خطته الجمعة الماضية.
وأدت هذه
الغارات
إلى استشهاد 106 فلسطينيين خلال الأيام الأخيرة، بينما يؤكد الجيش الإسرائيلي أن عملياته تأتي "لأغراض دفاعية" وتأمينًا لانتشار قواته داخل مدينة غزة، التي تشهد اجتياحًا بريًا مستمرًا منذ أكثر من شهر. (ارم نيوز)
