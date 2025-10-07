في الذكرى الثانية للحرب.. إسرائيل تنفذ "حزامًا ناريا" في غزة

Advertisement

وذكرت مصادر ميدانية أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف مناطق في النصيرات وسط القطاع، فيما أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة بمقتل 10 مواطنين منذ فجر اليوم، بينهم أحد المنتظرين لتسلّم المساعدات الإنسانية.وأوضحت المصادر لوكالة "وفا" أن من بين الضحايا 6 نُقلوا إلى مستشفى الشفاء في غزة، واثنين إلى مستشفى ناصر في ، وقتيلًا إلى مستشفى الأمل شمال القطاع، وآخر إلى مستشفى في الوسطى.ووفق الحكومي في غزة، شنّ الجيش الإسرائيلي 143 غارة على مناطق متفرقة في القطاع منذ دعوة الرئيس الأميركي إلى وقف إطلاق النار، بعد إعلان موافقتها على خطته الجمعة الماضية.وأدت هذه إلى استشهاد 106 فلسطينيين خلال الأيام الأخيرة، بينما يؤكد الجيش الإسرائيلي أن عملياته تأتي "لأغراض دفاعية" وتأمينًا لانتشار قواته داخل مدينة غزة، التي تشهد اجتياحًا بريًا مستمرًا منذ أكثر من شهر. (ارم نيوز)