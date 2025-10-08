25
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
20
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
التصعيد الروسي - الاوكراني مستمر.. وحرب المسيّرات تشتعل
Lebanon 24
08-10-2025
|
04:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت انفجارات، صباح الأربعاء، في مدينة خيرسون الخاضعة لسيطرة السلطات
الأوكرانية
، بحسب صحيفة "أوبشيستفينويه نوفوستي". وبحسب الصحيفة لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون. وتدوي حالياً صفارات الإنذار في مقاطعتي سومي وتشرنيغوف في
أوكرانيا
.
Advertisement
يأتي ذلك فيما أسفر قصف صاروخي عن مقتل ثلاثة أشخاص في إحدى قرى منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، بحسب ما قال الحاكم المحلي، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص ربما ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.
وقبلها، أفادت
وزارة الدفاع الروسية
بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 53 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل.
وجاء في البيان الصادر عن الدفاع الروسية، اليوم: "خلال الليلة الماضية.. اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 53 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 28 فوق مقاطعة بيلغورود، و11 فوق مقاطعة فورونيج، وست فوق مقاطعة روستوف، ومسيرتان فوق كل من مقاطعتي بريانسك وكورسك، وطائرة مسيرة فوق كل من مقاطعات ليبيتسك وتامبوف وسمولينسك ونيجني نوفغورود".
وكان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
عقد اجتماعاً مع قادة
وزارة الدفاع
وهيئة الأركان العامة، أمس الثلاثاء، في سانت بطرسبورغ، تناول فيه آخر التطورات على
الجبهة
في أوكرانيا، واستمع خلاله لتقاريرهم العسكرية.
مواضيع ذات صلة
مسؤولون روس: مسيّرات أوكرانية تتسبب بحرائق في منطقتين روسيّتين واشتعال مصفاة نفط
Lebanon 24
مسؤولون روس: مسيّرات أوكرانية تتسبب بحرائق في منطقتين روسيّتين واشتعال مصفاة نفط
08/10/2025 14:43:13
08/10/2025 14:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الحرب في غزة مستمرة منذ فترة وآمل أن نتوصل إلى حل قريبا لحربي غزة وأوكرانيا
Lebanon 24
ترامب: الحرب في غزة مستمرة منذ فترة وآمل أن نتوصل إلى حل قريبا لحربي غزة وأوكرانيا
08/10/2025 14:43:13
08/10/2025 14:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول بالبيت الأبيض: إذا أرادت الدول الأوروبية تصعيد الحرب الأوكرانية الروسية فهذا شأنها
Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول بالبيت الأبيض: إذا أرادت الدول الأوروبية تصعيد الحرب الأوكرانية الروسية فهذا شأنها
08/10/2025 14:43:13
08/10/2025 14:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأوكراني: أسقطنا 44 مسيّرة روسية خلال الليل من أصل 49
Lebanon 24
الجيش الأوكراني: أسقطنا 44 مسيّرة روسية خلال الليل من أصل 49
08/10/2025 14:43:13
08/10/2025 14:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وزارة الدفاع الروسية
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتي
وزارة الدفاع
الأوكرانية
فلاديمير
تابع
قد يعجبك أيضاً
"أكبر رئيس في العالم" يستعدّ للإنتخابات... هدفه الفوز بولاية ثامنة! (صورة)
Lebanon 24
"أكبر رئيس في العالم" يستعدّ للإنتخابات... هدفه الفوز بولاية ثامنة! (صورة)
07:24 | 2025-10-08
08/10/2025 07:24:55
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي يتحدث عن خمس طرق لمعاقبة روسيا.. إليكم ما كشفه
Lebanon 24
موقع أميركي يتحدث عن خمس طرق لمعاقبة روسيا.. إليكم ما كشفه
07:00 | 2025-10-08
08/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع للمعارضة الإسرائيليّة... واتّفاق على إسقاط حكومة نتنياهو
Lebanon 24
إجتماع للمعارضة الإسرائيليّة... واتّفاق على إسقاط حكومة نتنياهو
06:49 | 2025-10-08
08/10/2025 06:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لحضور توقيع "اتفاق غزة".. السيسي يدعو ترامب لزيارة مصر
Lebanon 24
لحضور توقيع "اتفاق غزة".. السيسي يدعو ترامب لزيارة مصر
06:26 | 2025-10-08
08/10/2025 06:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
من أصول عربيّة... إليكم هويّة الفائز بجائزة "نوبل" للكيمياء
Lebanon 24
من أصول عربيّة... إليكم هويّة الفائز بجائزة "نوبل" للكيمياء
06:02 | 2025-10-08
08/10/2025 06:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
13:20 | 2025-10-07
07/10/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
09:09 | 2025-10-07
07/10/2025 09:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
16:15 | 2025-10-07
07/10/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
09:06 | 2025-10-07
07/10/2025 09:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
14:00 | 2025-10-07
07/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:24 | 2025-10-08
"أكبر رئيس في العالم" يستعدّ للإنتخابات... هدفه الفوز بولاية ثامنة! (صورة)
07:00 | 2025-10-08
موقع أميركي يتحدث عن خمس طرق لمعاقبة روسيا.. إليكم ما كشفه
06:49 | 2025-10-08
إجتماع للمعارضة الإسرائيليّة... واتّفاق على إسقاط حكومة نتنياهو
06:26 | 2025-10-08
لحضور توقيع "اتفاق غزة".. السيسي يدعو ترامب لزيارة مصر
06:02 | 2025-10-08
من أصول عربيّة... إليكم هويّة الفائز بجائزة "نوبل" للكيمياء
05:55 | 2025-10-08
"تفاؤل".. هذا جديد المفاوضات غير المباشرة بين "حماس" وإسرائيل
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
08/10/2025 14:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
08/10/2025 14:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
08/10/2025 14:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24