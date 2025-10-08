Advertisement

عربي-دولي

التصعيد الروسي - الاوكراني مستمر.. وحرب المسيّرات تشتعل

Lebanon 24
08-10-2025 | 04:12
وقعت انفجارات، صباح الأربعاء، في مدينة خيرسون الخاضعة لسيطرة السلطات الأوكرانية، بحسب صحيفة "أوبشيستفينويه نوفوستي". وبحسب الصحيفة لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون. وتدوي حالياً صفارات الإنذار في مقاطعتي سومي وتشرنيغوف في أوكرانيا.
يأتي ذلك فيما أسفر قصف صاروخي عن مقتل ثلاثة أشخاص في إحدى قرى منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، بحسب ما قال الحاكم المحلي، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص ربما ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وقبلها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 53 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل.

وجاء في البيان الصادر عن الدفاع الروسية، اليوم: "خلال الليلة الماضية.. اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 53 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 28 فوق مقاطعة بيلغورود، و11 فوق مقاطعة فورونيج، وست فوق مقاطعة روستوف، ومسيرتان فوق كل من مقاطعتي بريانسك وكورسك، وطائرة مسيرة فوق كل من مقاطعات ليبيتسك وتامبوف وسمولينسك ونيجني نوفغورود".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعاً مع قادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، أمس الثلاثاء، في سانت بطرسبورغ، تناول فيه آخر التطورات على الجبهة في أوكرانيا، واستمع خلاله لتقاريرهم العسكرية.
