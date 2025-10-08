التصعيد الروسي - الاوكراني مستمر.. وحرب المسيّرات تشتعل

Advertisement

وقعت انفجارات، صباح الأربعاء، في مدينة خيرسون الخاضعة لسيطرة السلطات ، بحسب صحيفة "أوبشيستفينويه نوفوستي". وبحسب الصحيفة لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون. وتدوي حالياً صفارات الإنذار في مقاطعتي سومي وتشرنيغوف في .يأتي ذلك فيما أسفر قصف صاروخي عن مقتل ثلاثة أشخاص في إحدى قرى منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، بحسب ما قال الحاكم المحلي، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص ربما ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.وقبلها، أفادت بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 53 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل.وجاء في البيان الصادر عن الدفاع الروسية، اليوم: "خلال الليلة الماضية.. اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 53 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 28 فوق مقاطعة بيلغورود، و11 فوق مقاطعة فورونيج، وست فوق مقاطعة روستوف، ومسيرتان فوق كل من مقاطعتي بريانسك وكورسك، وطائرة مسيرة فوق كل من مقاطعات ليبيتسك وتامبوف وسمولينسك ونيجني نوفغورود".وكان عقد اجتماعاً مع قادة وهيئة الأركان العامة، أمس الثلاثاء، في سانت بطرسبورغ، تناول فيه آخر التطورات على في أوكرانيا، واستمع خلاله لتقاريرهم العسكرية.