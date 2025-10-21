Advertisement

عربي-دولي

في نيجيريا: اعتقال ضباط كبار يثير المخاوف من زعزعة الاستقرار

Lebanon 24
21-10-2025 | 00:59
A-
A+
Doc-P-1431993-638966304873491733.png
Doc-P-1431993-638966304873491733.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت السلطات النيجيرية القبض على 16 ضابطًا، بينهم قيادات عسكرية رفيعة، للاشتباه بتورطهم في مخطط انقلاب ضد الرئيس بولا أحمد تينوبو، فيما أثارت هذه الخطوة قلقًا واسعًا حول استقرار أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
Advertisement

وكشفت التحقيقات الأولية، بحسب منصة "صحارى ريبورترز"، أن بعض الضباط كانوا يعقدون اجتماعات سرية للتخطيط لأعمال عنف تهدف للإطاحة بالرئيس. وشملت القائمة ضابطين رفيعي المستوى، هما عميد وعقيد، يُشتبه في وضعهما خطة منسقة لهذا الغرض، ما كان يمكن أن يؤدي إلى اشتباكات عنيفة.

واستجابت القوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من 20 ضابطًا، مكلفة باستجواب المشتبه بهم وجمع الأدلة وتحديد نطاق المؤامرة المحتملة، فيما تتبع هيئة الأركان العامة القضية عن كثب من دون إصدار بيانات رسمية، معتمدة على التحقيقات الداخلية.

تأتي هذه التطورات وسط تحديات أمنية وسياسية كبيرة تواجه نيجيريا، منها هجمات المتطرفين في الشمال الشرقي، والعنف العرقي، والتوترات الطائفية، مما يزيد المخاوف من تفاقم الوضع في حال تأكدت نوايا الانقلاب.

من جهة أخرى، يشهد الشارع احتجاجات متفرقة، أبرزها مظاهرات مطالبة بالإفراج عن ننامدي كانو، زعيم حزب "شعب بيافرا الأصلي، الذي يُحاكم بتهم إرهابية، وسط مخاوف من استغلال الوضع لتصفية ضباط يُنظر إليهم على أنهم معارضون.

ورغم الانتقال إلى الديمقراطية منذ عام 1999، تظل محاولات الانقلاب العسكرية جزءًا من تاريخ نيجيريا السياسي، ما يجعل أي تحرك داخل الجيش محل مراقبة شديدة محليًا ودوليًا.
 
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: خرق روسيا أجواء إستونيا مرفوض ويوسع نطاق زعزعة الاستقرار
lebanon 24
21/10/2025 11:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24
زامير: الحوثيون يعملون كذراع إرهابية لإيران ويواصلون مهاجمة إسرائيل وزعزعة الاستقرار الإقليمي
lebanon 24
21/10/2025 11:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: روسيا أخفقت في زعزعة استقرار مولدافيا
lebanon 24
21/10/2025 11:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني يتهم بوتين بالقتل ومحاولة زعزعة استقرار الغرب بعد انتهاك المسيّرات الروسية أجواء بولندا ورومانيا
lebanon 24
21/10/2025 11:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24

هيئة الأركان العامة

هيئة الأركان

الديمقراطية

الديمقراطي

النيجيرية

ديمقراطي

الطائف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:41 | 2025-10-21
03:39 | 2025-10-21
03:30 | 2025-10-21
03:22 | 2025-10-21
03:21 | 2025-10-21
03:19 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24