عربي-دولي

لافروف لفنزويلا: دعمنا ثابت بوجه التهديدات الأميركية

Lebanon 24
21-10-2025 | 14:30
Doc-P-1432321-638966790031327406.jpg
Doc-P-1432321-638966790031327406.jpg photos 0
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تضامن روسيا مع فنزويلا "أمام التهديدات الخارجية والمحاولات المستمرة للتدخل في الشؤون الداخلية" للبلاد.
وأشار بيان للخارجية الروسية إلى أن هذا التأكيد جاء خلال استقبال الوزير الروسي للسفير الفنزويلي في موسكو خيسوس رفائيل سالازار فيلاسكيز، يوم الثلاثاء.

وورد في بيان الخارجية الروسية بهذا الصدد أن "لافروف أكد التضامن مع فنزويلا حكومة وشعبا أمام التهديدات الخارجية المتنامية والمحاولات للتدخل في الشؤون الداخلية، وكذلك الدعم الشامل لجهود كاراكاس لحماية السيادة الوطنية".

وذكرت الخارجية أن لافروف قلد السفير الفنزويلي وسام الصداقة، مؤكدا أن روسيا تدعو إلى السلام في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ويأتي ذلك على خلفية استهداف الولايات المتحدة لقوارب بالقرب من السواحل الفنزويلية، قالت واشنطن إنها كانت تنقل مخدرات. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات إلى مواقع على الأرض داخل فنزويلا في إطار الجهود لمحاربة تهريب المخدرات. (روسيا اليوم)
