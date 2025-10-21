23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
Advertisement
لافروف لفنزويلا: دعمنا ثابت بوجه التهديدات الأميركية
Lebanon 24
21-10-2025
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف
تضامن
روسيا
مع فنزويلا "أمام التهديدات الخارجية والمحاولات المستمرة للتدخل في الشؤون الداخلية" للبلاد.
Advertisement
وأشار بيان للخارجية الروسية إلى أن هذا التأكيد جاء خلال استقبال الوزير الروسي للسفير الفنزويلي في
موسكو
خيسوس رفائيل سالازار فيلاسكيز، يوم الثلاثاء.
وورد في بيان الخارجية الروسية بهذا الصدد أن "
لافروف
أكد التضامن مع فنزويلا حكومة وشعبا أمام التهديدات الخارجية المتنامية والمحاولات للتدخل في الشؤون الداخلية، وكذلك الدعم الشامل لجهود كاراكاس لحماية السيادة الوطنية".
وذكرت الخارجية أن لافروف قلد السفير الفنزويلي وسام الصداقة، مؤكدا أن روسيا تدعو إلى السلام في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ويأتي ذلك على خلفية استهداف
الولايات المتحدة
لقوارب بالقرب من السواحل الفنزويلية، قالت
واشنطن
إنها كانت تنقل مخدرات. كما أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات إلى مواقع على الأرض داخل فنزويلا في إطار الجهود لمحاربة تهريب المخدرات. (روسيا اليوم)
