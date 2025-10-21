لافروف لفنزويلا: دعمنا ثابت بوجه التهديدات الأميركية

Advertisement

أكد تضامن مع فنزويلا "أمام التهديدات الخارجية والمحاولات المستمرة للتدخل في الشؤون الداخلية" للبلاد.وأشار بيان للخارجية الروسية إلى أن هذا التأكيد جاء خلال استقبال الوزير الروسي للسفير الفنزويلي في خيسوس رفائيل سالازار فيلاسكيز، يوم الثلاثاء.وورد في بيان الخارجية الروسية بهذا الصدد أن " أكد التضامن مع فنزويلا حكومة وشعبا أمام التهديدات الخارجية المتنامية والمحاولات للتدخل في الشؤون الداخلية، وكذلك الدعم الشامل لجهود كاراكاس لحماية السيادة الوطنية".وذكرت الخارجية أن لافروف قلد السفير الفنزويلي وسام الصداقة، مؤكدا أن روسيا تدعو إلى السلام في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.ويأتي ذلك على خلفية استهداف لقوارب بالقرب من السواحل الفنزويلية، قالت إنها كانت تنقل مخدرات. كما أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات إلى مواقع على الأرض داخل فنزويلا في إطار الجهود لمحاربة تهريب المخدرات. (روسيا اليوم)