تقرير سري يكشف عن مئات الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

بحسب صحيفة " بوست" التي اطلعت على مضامين التقرير، فإن قد تحتاج "عدة سنوات" لمراجعة كل هذه الانتهاكات، مما يثير شكوكاً حول إمكانية محاسبة على أفعالها، خاصة مع تراكم الحوادث ووجود عملية مراجعة خاصة تخضع لها قوات الدفاع .يكشف التقرير عن وجود بروتوكول خاص يُعرف باسم "منتدى إسرائيل ليهي للتحقق"، يمنح إسرائيل معاملة تفضيلية بالمقارنة مع الدول الأخرى المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان. ويتطلب هذا البروتوكول موافقة مسؤولين أميركيين على مستوى أعلى وعمليات مراجعة أطول، بينما يكفي في الحالات العادية اعتراض مسؤول واحد لحجب المساعدة عن الوحدة العسكرية المتهمة.من بين الحوادث البارزة التي ينتظر البت فيها، هي، مقتل سبعة عمال من مطعم "وورلد سنترال كيتشن" في نيسان 2024، ومجزرة شاحنات المساعدات في شباط 2024 التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني.رغم هذه الانتهاكات، تواصل إدارة رفض وقف المساعدات للوحدات الإسرائيلية المتهمة، بما في ذلك الوحدة المتورطة في مقتل المواطن الأميركي عمر (78 عاماً) في عام 2022، والتي اكتفت بالقول إن الأفراد المعنيين "لم يعودوا يخدمون في الجيش". (العين)