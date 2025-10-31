Advertisement

عربي-دولي

تقرير سري يكشف عن مئات الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

Lebanon 24
31-10-2025 | 00:23
Doc-P-1436218-638974888219461707.png
Doc-P-1436218-638974888219461707.png photos 0
كشف تقرير سري لهيئة مراقبة حكومية أميركية النقاب عن ارتكاب وحدات عسكرية إسرائيلية "مئات" الانتهاكات المحتملة لقانون حقوق الإنسان في قطاع غزة، في وثيقة هي الأولى من نوعها التي تعترف بحجم هذه الانتهاكات ضمن نطاق قانون "ليهي" الأميركي.
بحسب صحيفة "واشنطن بوست" التي اطلعت على مضامين التقرير، فإن وزارة الخارجية الأميركية قد تحتاج "عدة سنوات" لمراجعة كل هذه الانتهاكات، مما يثير شكوكاً حول إمكانية محاسبة إسرائيل على أفعالها، خاصة مع تراكم الحوادث ووجود عملية مراجعة خاصة تخضع لها قوات الدفاع الإسرائيلية.

يكشف التقرير عن وجود بروتوكول خاص يُعرف باسم "منتدى إسرائيل ليهي للتحقق"، يمنح إسرائيل معاملة تفضيلية بالمقارنة مع الدول الأخرى المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان. ويتطلب هذا البروتوكول موافقة مسؤولين أميركيين على مستوى أعلى وعمليات مراجعة أطول، بينما يكفي في الحالات العادية اعتراض مسؤول واحد لحجب المساعدة عن الوحدة العسكرية المتهمة.

من بين الحوادث البارزة التي ينتظر البت فيها، هي، مقتل سبعة عمال من مطعم "وورلد سنترال كيتشن" في نيسان 2024، ومجزرة شاحنات المساعدات في شباط 2024 التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني.

رغم هذه الانتهاكات، تواصل إدارة بايدن رفض وقف المساعدات للوحدات الإسرائيلية المتهمة، بما في ذلك الوحدة المتورطة في مقتل المواطن الأميركي عمر الأسد (78 عاماً) في الضفة الغربية عام 2022، والتي اكتفت بالقول إن الأفراد المعنيين "لم يعودوا يخدمون في الجيش". (العين)
