عربي-دولي

عبر "بوابة حديدية".. إسرائيل تعزلُ "قرية سورية"!

Lebanon 24
01-11-2025 | 07:53
توغلت قوة عسكرية إسرائيلية من 12 آلية، تضم سيارات دفع رباعي، وناقلات جنود، من قاعدة الحميدية في قرية أوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي.
ونقل موقع "الإخبارية  السورية" أن التحرك تزامن مع توغل إسرائيلي في الصمدانية الشرقية  في المنطقة.


ونقل الموقع أن الجيش الإسرائيلي وضع بوابة حديدية عند مدخل قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة، لفصل القرية عن محيطها في إطار تشديد السيطرة على المنطقة المحاذية لخط وقف إطلاق النار. (24)
