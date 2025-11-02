تونس.. دعوات لتشكيل حكومة سياسية تثير الجدل

Advertisement

أثارت دعوة لحركة " إلى الأمام"، عبيد البريكي، إلى تشكيل حكومة سياسية، نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية، في وقت تتجاهل فيه السلطات هذه الدعوات المتكررة من أحزاب داعمة لمسار 25 2021.وقال البريكي إن البلاد "في حاجة ملحّة إلى حكومة سياسية لإنجاح "، فيما اعتبر المحلل السياسي المنذر ثابت أن هذه الدعوات تعبّر عن محاولة الأحزاب الداعمة للمسار إيجاد "تموقع جديد" بعد أن وجدت نفسها خارج الحكم والمعارضة معًا.، رأى المحلل العبيدي أن هذه الأطراف تسعى إلى "جني ثمار دعمها للرئيس قيس سعيّد" من خلال المشاركة في الحكومة، إلا أن الأخير "لن يستجيب لمثل هذه الدعوات، مفضّلًا التعويل على حكومته الحالية لإحداث التغيير"، وفق قوله.