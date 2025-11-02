Advertisement

عربي-دولي

تونس.. دعوات لتشكيل حكومة سياسية تثير الجدل

Lebanon 24
02-11-2025
أثارت دعوة الأمين العام لحركة "تونس إلى الأمام"، عبيد البريكي، إلى تشكيل حكومة سياسية، نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية، في وقت تتجاهل فيه السلطات هذه الدعوات المتكررة من أحزاب داعمة لمسار 25 تموز 2021.
وقال البريكي إن البلاد "في حاجة ملحّة إلى حكومة سياسية لإنجاح مسار الإصلاح"، فيما اعتبر المحلل السياسي المنذر ثابت أن هذه الدعوات تعبّر عن محاولة الأحزاب الداعمة للمسار إيجاد "تموقع جديد" بعد أن وجدت نفسها خارج الحكم والمعارضة معًا.

من جهته، رأى المحلل محمد صالح العبيدي أن هذه الأطراف تسعى إلى "جني ثمار دعمها للرئيس قيس سعيّد" من خلال المشاركة في الحكومة، إلا أن الأخير "لن يستجيب لمثل هذه الدعوات، مفضّلًا التعويل على حكومته الحالية لإحداث التغيير"، وفق قوله.
 
(إرم نيوز)
