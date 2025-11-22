Advertisement

عربي-دولي

وفد أوكراني يصل سويسرا… وخطة التسوية الأميركية تدخل "مرحلة المشاورات"

Lebanon 24
22-11-2025 | 15:32
A-
A+
Doc-P-1445604-638994491890291645.webp
Doc-P-1445604-638994491890291645.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل الوفد الأوكراني برئاسة أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عميروف إلى سويسرا لإجراء مشاورات حول خطة التسوية الأميركية المقترحة لإنهاء الحرب, وفق ما نقلت صحيفة سترانا الأوكرانية.
Advertisement
 وكان عميروف أكد سابقًا أنّ سويسرا ستكون محطة النقاش الأولى حول المبادرة الأميركية التي لا تزال واشنطن تتحفّظ عن تفاصيلها بحجة استمرار العمل عليها.

وفي المقابل، أعلن الكرملين أن روسيا منفتحة على التفاوض ومستعدة لمناقشة أي مقترحات، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي إن الخطة الأميركية قد تشكّل "أساسًا للتسوية النهائية"، لكن لم يتم التطرق إليها بشكل مفصّل مع موسكو بعد، مرجّحًا أنّ واشنطن لم تحصل على موافقة كييف حتى الآن.

ورأى بوتين أن القيادة الأوكرانية وحلفاءها الأوروبيين "لا يزالون يعيشون في أوهام تحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا:، محذّرًا من أنّ تكرار سيناريو كوبيانسك وارد على جبهات أخرى إذا استمرت كييف برفض المقترحات. 
واعتبر أن ذلك يخدم موسكو لأنه يحقق أهداف العملية بالوسائل العسكرية، رغم تأكيده استعداد روسيا للحوار شرط نقاش الخطة تفصيليًا.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن على كييف اتخاذ قرار والذهاب إلى التفاوض، معتبرًا أن "مساحة القرار لدى النظام الأوكراني تضيق يومًا بعد يوم مع تقدّم القوات الروسية"، وأن استمرار الوضع الحالي "خطير وعديم الجدوى بالنسبة لأوكرانيا".
 
(نوفوستي)
مواضيع ذات صلة
"شات جي بي تي" يدخل مرحلة جديدة: غرف "دردشة جماعية" بذكاء اصطناعي
lebanon 24
23/11/2025 11:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24
النقاش بشأن المشاركة في مسار التسوية يتقدم ومشاورات رئاسية تعيد برمجة الأولويات
lebanon 24
23/11/2025 11:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس": عمليات النسف الإسرائيلية خلف الخط الأصفر تتطلّب تدخّل الوسطاء لوقفها
lebanon 24
23/11/2025 11:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرب الأوكرانية تدخل عامها الثالث دون أفق للحل وسط خلافات أميركية-روسية-أوكرانية
lebanon 24
23/11/2025 11:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

مجلس الأمن

الأوروبيين

الأوكرانية

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
03:03 | 2025-11-23
02:23 | 2025-11-23
02:03 | 2025-11-23
01:16 | 2025-11-23
00:46 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24