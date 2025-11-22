وفد أوكراني يصل سويسرا… وخطة التسوية الأميركية تدخل "مرحلة المشاورات"

Advertisement

وصل الوفد الأوكراني برئاسة أمين القومي والدفاع رستم عميروف إلى سويسرا لإجراء مشاورات حول خطة التسوية الأميركية المقترحة لإنهاء الحرب, وفق ما نقلت صحيفة سترانا .وكان عميروف أكد سابقًا أنّ سويسرا ستكون محطة النقاش الأولى حول المبادرة الأميركية التي لا تزال تتحفّظ عن تفاصيلها بحجة استمرار العمل عليها.وفي المقابل، أعلن الكرملين أن منفتحة على التفاوض ومستعدة لمناقشة أي مقترحات، فيما قال خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي إن الخطة الأميركية قد تشكّل "أساسًا للتسوية النهائية"، لكن لم يتم التطرق إليها بشكل مفصّل مع بعد، مرجّحًا أنّ واشنطن لم تحصل على موافقة كييف حتى الآن.ورأى بوتين أن القيادة الأوكرانية وحلفاءها "لا يزالون يعيشون في أوهام تحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا:، محذّرًا من أنّ تكرار سيناريو كوبيانسك وارد على جبهات أخرى إذا استمرت كييف برفض المقترحات.واعتبر أن ذلك يخدم موسكو لأنه يحقق أهداف العملية بالوسائل العسكرية، رغم تأكيده استعداد روسيا للحوار شرط نقاش الخطة تفصيليًا.، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن على كييف اتخاذ قرار والذهاب إلى التفاوض، معتبرًا أن "مساحة القرار لدى النظام الأوكراني تضيق يومًا بعد يوم مع تقدّم القوات الروسية"، وأن استمرار الوضع الحالي "خطير وعديم الجدوى بالنسبة لأوكرانيا".