بعد أشهر من التلميحات… ترامب يحسم موقفه من الولاية الثالثة

وتأتي تصريحات ترامب بعد أشهر من التلميحات التي أثار فيها إمكانية السعي إلى ولاية رئاسية ثالثة، رغم أن الأميركي يمنع ذلك صراحة بموجب التعديل الثاني والعشرين، الذي يجيز انتخاب الرئيس لولايتين فقط. أعلن الرئيس الأميركي ، الثلاثاء، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2028، مرجّحًا أن يخلفه أحد أعضاء فريقه الحالي. وخلال اجتماع في ، قال ردًا على سؤال عن المرشح المقبل "لن أكون أنا… سيكون شخصًا يجلس على هذه الطاولة. وربما اثنان من الجالسين عليها".وكان يجلس إلى جانبيه جي دي ، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، فيما يُعدّ فانس وروبيو أبرز المرشحين المحتملين لخلافته في السباق الجمهوري.وتأتي تصريحات ترامب بعد أشهر من التلميحات التي أثار فيها إمكانية السعي إلى ولاية رئاسية ثالثة، رغم أن الأميركي يمنع ذلك صراحة بموجب التعديل الثاني والعشرين، الذي يجيز انتخاب الرئيس لولايتين فقط.

ورغم ذلك، ظل ترامب يروّج لفكرة الترشح الرمزي من خلال بيع قبعات تحمل شعار "ترامب 2028".



وسبق لترامب أن قال في تشرين الأول الماضي للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إذا قرأتم النص، أي الدستور، فالأمر واضح… لا يسمح بالترشح، وهذا مؤسف".



وكان ترامب قد صرّح في آب الماضي بأن فانس هو الأوفر حظًا لقيادة حركة "ماغا" من بعده، مرجّحًا أن يكون المرشح الأقوى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري عام 2028، مع إشادته أيضًا بروبيو الذي سبق أن خاض ضده السباق نفسه عام 2016.



