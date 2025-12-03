بعد إصابة جنود إسرائيليين في اشتباكات رفح.. نتنياهو يتوعّد حماس!

Advertisement

ونقلت هيئة البث الاسرائيلية عن قوله، إن "منظمة حماس الإرهابية تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وتنفذ أعمالاً إرهابية ضد قواتنا".وأضاف: "سياستنا واضحة: لن تتسامح مع أي أذى يلحق بجنود ، وسترد عليه بما يتناسب مع ذلك".