عربي-دولي
بعد إصابة جنود إسرائيليين في اشتباكات رفح.. نتنياهو يتوعّد حماس!
Lebanon 24
03-12-2025
|
15:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
هدد
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
بـ"رد مناسب" عقب ما وصفه بخرق وقف إطلاق النار، إثر إصابة خمسة جنود في اشتباكات مع مسلحين من
حماس
في
رفح
جنوب
قطاع غزة
اليوم الأربعاء.
ونقلت هيئة البث الاسرائيلية عن
نتنياهو
قوله، إن "منظمة حماس الإرهابية تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وتنفذ أعمالاً إرهابية ضد قواتنا".
وأضاف: "سياستنا واضحة: لن تتسامح
إسرائيل
مع أي أذى يلحق بجنود
جيش الدفاع الإسرائيلي
، وسترد عليه بما يتناسب مع ذلك".
رئيس الوزراء الإسرائيلي
جيش الدفاع الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسرائيل
بنيامين
تابع
