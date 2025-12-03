Advertisement

عربي-دولي

بعد إصابة جنود إسرائيليين في اشتباكات رفح.. نتنياهو يتوعّد حماس!

Lebanon 24
03-12-2025 | 15:14
هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"رد مناسب" عقب ما وصفه بخرق وقف إطلاق النار، إثر إصابة خمسة جنود في اشتباكات مع مسلحين من حماس في رفح جنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء.
ونقلت هيئة البث الاسرائيلية عن نتنياهو قوله، إن "منظمة حماس الإرهابية تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وتنفذ أعمالاً إرهابية ضد قواتنا".


وأضاف: "سياستنا واضحة: لن تتسامح إسرائيل مع أي أذى يلحق بجنود جيش الدفاع الإسرائيلي، وسترد عليه بما يتناسب مع ذلك".
 
مواضيع ذات صلة
في اشتباكات رفح.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين
lebanon 24
04/12/2025 01:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: إصابة 3 جنود أحدهم بحالة خطيرة جراء هجوم لحماس في غزة
lebanon 24
04/12/2025 01:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 جنود من لواء غولاني جروح أحدهم خطيرة وإصابة رابع من فرقة غزة بجروح متوسطة في ⁧‫رفح
lebanon 24
04/12/2025 01:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي احتياط بجروح متوسطة بعد إطلاق النار عليه في نابلس الليلة الماضية
lebanon 24
04/12/2025 01:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24

