5 ساعات في الكرملين… مبعوثو ترامب يقدّمون تقريرًا "مفصلًا ومثمرًا" عن لقاء بوتين

Lebanon 24
03-12-2025 | 15:32
كشف مسؤول في الإدارة الأميركية أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قدما للرئيس دونالد ترامب تقريرًا مفصلًا حول محادثاتهما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر أن اللقاء كان "مفصلًا ومثمرًا"، وتم إبلاغ نتائجه كذلك للجانب الأوكراني.
وجرى الاجتماع في الكرملين مساء الثلاثاء، واستمر نحو خمس ساعات، ناقش خلاله الطرفان جوهر خطة السلام الأميركية. ورغم عدم التوصل إلى نسخة توافقية، اتفق الجانبان على الاستمرار في العمل على الخطة والامتناع عن كشف تفاصيل المداولات. وضم الوفد الروسي المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف.

وكان الوفد الأميركي قد عقد قبل ذلك لقاءات مع ممثلين عن أوكرانيا، حيث تناولت المفاوضات قضايا حساسة مثل تبادل الأراضي، الضمانات الأمنية، وعدم إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو، من دون التوصل إلى قرارات نهائية.

وبعد انتهاء محادثات موسكو، كان من المقرر أن يسافر الوفد الأميركي إلى دولة أوروبية للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلا أن اللقاء أُلغي لاحقًا. وأعلن زيلينسكي اليوم أنه يجري التحضير لاجتماع جديد بين وفده وممثلي ترامب.

وكان البيت الأبيض قد أعلن نهاية تشرين الثاني تطوير مقترح لتسوية النزاع، تضمن — وفق تقارير إعلامية — نقل إقليم دونباس إلى سيطرة موسكو والاعتراف الرسمي به وبالقرم كأراض روسية، وتجميد خطوط التماس في زابوروجيا وخيرسون، وخفض حجم القوات الأوكرانية إلى النصف، وحظر نشر قوات وأسلحة أجنبية قادرة على ضرب العمق الروسي.

وفي جنيف، عقد الوفد الأميركي اجتماعًا آخر مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وقدّم تعديلات على الوثيقة، بينما اعتبرتها موسكو "غير مقبولة". ومع ذلك، أشار الرئيس بوتين إلى أن الخطة الأميركية الأصلية يمكن أن تشكل أساسًا لاتفاقيات مستقبلية، شرط العمل بدقة على كل نقطة.

