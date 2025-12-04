Advertisement

عربي-دولي

هل تدخل خطة السلام في غزة مرحلة التعديل؟

Lebanon 24
04-12-2025 | 02:21
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة "ستخضع للتعديل قريبا جدا"، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدما ملموسا في التنفيذ، حسب "روسيا اليوم".
