ماسك يتحدّى أوروبا: فكّكوا الاتحاد… البيروقراطية تقتل القارة

أطلق الملياردير الأميركي موقفًا تصعيديًا تجاه ، داعيًا عبر منصته «إكس» إلى تفكيكه وإعادة السيادة كاملة إلى ، معتبرًا أن البيروقراطية الأوروبية "تخنق القارة ببطء"، ومشككًا بطبيعة الحماية التي توفّرها للاتحاد.وجاءت تصريحات في توقيت حساس، على وقع التوتر المتصاعد بين منصته والمؤسسات التنظيمية الأوروبية، بعد أن أبلغت "إكس" في الماضي بوجود مخالفات لقانون ، ولا سيما في ما يتعلق بشفافية الإعلانات وإتاحة البيانات للباحثين، ملوّحة بفرض غرامة قد تصل إلى 6% من حجم أعمال الشركة السنوي.ويُلزم ، الذي دخل حيّز التنفيذ في آب 2023، المنصات الكبرى بمكافحة المحتوى غير القانوني والمضلل، وتعزيز شفافية الخوارزميات وتوصيات المحتوى. وفي هذا الإطار، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة بقيمة 120 مليون على منصة "إكس"، في أول عقوبة تُسجل ضمن هذا الإطار القانوني الجديد.