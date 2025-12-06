Advertisement

عربي-دولي

ماسك يتحدّى أوروبا: فكّكوا الاتحاد… البيروقراطية تقتل القارة

Lebanon 24
06-12-2025 | 11:27
أطلق الملياردير الأميركي إيلون ماسك موقفًا تصعيديًا تجاه الاتحاد الأوروبي، داعيًا عبر منصته «إكس» إلى تفكيكه وإعادة السيادة كاملة إلى الدول الأعضاء، معتبرًا أن البيروقراطية الأوروبية "تخنق القارة ببطء"، ومشككًا بطبيعة الحماية التي توفّرها الولايات المتحدة للاتحاد.
وجاءت تصريحات ماسك في توقيت حساس، على وقع التوتر المتصاعد بين منصته والمؤسسات التنظيمية الأوروبية، بعد أن أبلغت المفوضية الأوروبية "إكس" في تموز الماضي بوجود مخالفات لقانون الخدمات الرقمية، ولا سيما في ما يتعلق بشفافية الإعلانات وإتاحة البيانات للباحثين، ملوّحة بفرض غرامة قد تصل إلى 6% من حجم أعمال الشركة السنوي.

ويُلزم قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيّز التنفيذ في آب 2023، المنصات الكبرى بمكافحة المحتوى غير القانوني والمضلل، وتعزيز شفافية الخوارزميات وتوصيات المحتوى. وفي هذا الإطار، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة بقيمة 120 مليون يورو على منصة "إكس"، في أول عقوبة تُسجل ضمن هذا الإطار القانوني الجديد.
