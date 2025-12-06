في جنوب أفريقيا.. 12 قتيلاً بإطلاق نار عشوائي

Advertisement

المتحدثة باسم الشرطة أوضحت أنّ إجمالي 25 شخصاً تعرّضوا لإطلاق النار، قُتل 10 منهم في موقع الحادث، فيما توفي اثنان لاحقاً في المستشفى متأثرين بجراحهما. ومن بين الضحايا طفل وفتاة في السادسة عشرة من العمر.وقالت ماثي إن المسلحين دخلوا ما وصفته بـ "شبين" غير قانوني لبيع الخمور داخل النزل قرابة الساعة الرابعة والنصف فجراً، وفتحوا النار على مجموعة من الرجال كانوا يشربون في المكان، مشيرة إلى أن الشرطة أُبلغت بالحادث بعد نحو ساعة ونصف.وأضافت أن دوافع الهجوم لا تزال مجهولة، ولم يتم توقيف أي مشتبه بهم حتى الآن، فيما تتواصل عملية المطاردة. وحذّرت من أن الحانات غير المرخّصة لبيع تشكل بؤراً رئيسية لحوادث إطلاق النار الجماعي، مؤكدة أن الأبرياء غالباً ما يكونون بين الضحايا.