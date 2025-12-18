متى سيتمّ طرح العملة السوريّة الجديدة في الأسواق؟

كشف حاكم مصرف المركزي حصرية، أنّ "عملية طرح العملة الجديدة أصبحت في خطواتها الأخيرة".





وبحسب "الإخباريّة السوريّة"، أكد حصرية أنه "سيُعلن بشكلٍ شخصيّ عن كافة تفاصيل طرح العملة الجديدة للتداول عندما يحين الموعد". (روسيا اليوم)

