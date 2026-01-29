تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لماذا يريد ترامب ضرب إيران؟

Lebanon 24
29-01-2026 | 14:00
A-
A+
لماذا يريد ترامب ضرب إيران؟
لماذا يريد ترامب ضرب إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "العربية" أنه بعيداً عن الأسباب المعلنة، كالدفاع عن المحتجين في إيران، أو دفع طهران للتخلي عن برنامجها النووي، يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر ضرب إيران إلى إسقاط "رأس النظام"، وفق ما أكدت مصادر مطلعة.

فقد كشفت مصادر غربية أن ترامب على ما يبدو يهدف إلى إحداث تغيير في القيادة الإيرانية وليس "الإطاحة بالنظام"، في نتيجة مشابهة لما حدث في فنزويلا حيث أدى التدخل الأميركي إلى الإطاحة بالرئيس دون تغيير شامل للحكومة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
 
وفيما أوضح مسؤول إسرائيلي كبير على دراية مباشرة بالتخطيط بين إسرائيل والولايات المتحدة أن "إسرائيل تعتقد أن الضربات الجوية وحدها لا يمكنها الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، إذا كان ذلك هو هدف واشنطن".

كما أضاف قائلاً "إذا كنت تريد الإطاحة بالنظام، فعليك أن ترسل قوات برية". وأكد أنه حتى لو قتلت الولايات المتحدة المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، فإن إيران "سيكون لديها زعيم جديد ليحل محله". وقال إن الضغط الخارجي والمعارضة الداخلية المنظمة هما وحدهما القادران على تغيير المسار السياسي لإيران.

إلا أن المسؤول الإسرائيلي ذكر أن الاضطرابات أضعفت القيادة في طهران لكنها ما زالت متحكمة في زمام الأمور حتى في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة القائمة التي أججت الاحتجاجات.
 
بالتزامن، خلصت تقارير استخباراتية أميركية متعددة إلى نتيجة مماثلة وهي أن الظروف التي أذكت الاحتجاجات لا تزال قائمة مما أضعف الحكومة لكن دون حدوث انقسامات كبيرة في قياداتها، حسبما قال مصدران.
 
وأوضح دبلوماسيان غربيان أنه في الولايات المتحدة وإسرائيل يرى بعض المسؤولين أن انتقال السلطة في إيران قد يكسر الجمود في المحادثات النووية ويفتح الباب في نهاية المطاف أمام علاقات أكثر تعاونا مع الغرب.

لكنهما أشارا إلى عدم وجود خليفة لخامنئي بشكل واضح. وفي ظل هذا الفراغ، يعتقد بعض المسؤولين العرب والدبلوماسيان أن الحرس الثوري الإيراني قد يتولى زمام الأمور مما يعزز الحكم المتشدد ويؤدي إلى تفاقم الأزمة النووية والتوتر الإقليمي.

وقال مسؤول إن أي خليفة يُنظر إليه على أنه برز على الساحة تحت ضغط أجنبي سيُرفض وقد يعزز ذلك الحرس الثوري الإيراني بدلا من إضعافه.
 
في حين حذر دبلوماسيان غربيان من أن تحول إيران لدولة منقسمة قد يتسبب في انزلاقها إلى حرب أهلية كما حدث بعد غزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، وهو وضع من شأنه أن يؤدي إلى تدفق للاجئين وتعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي للطاقة العالمية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: واشنطن ترسل تعزيزات دفاعية وهجومية إضافية للمنطقة استعدادا لأي أمر يصدره ترامب بشأن ضرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24
السرّ في "مخلب النسر"... لماذا يتريث ترامب في ضرب إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24
‏رويترز عن مصادر غربية: ترمب يريد تغيير قيادة إيران وليس إطاحة النظام
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

الجمهوري

المعارضة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:43 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:20 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:10 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-01-29
Lebanon24
16:43 | 2026-01-29
Lebanon24
16:28 | 2026-01-29
Lebanon24
16:20 | 2026-01-29
Lebanon24
16:10 | 2026-01-29
Lebanon24
16:00 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24