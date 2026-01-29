لماذا يريد ترامب ضرب إيران؟

ذكر موقع "العربية" أنه بعيداً عن الأسباب المعلنة، كالدفاع عن المحتجين في ، أو دفع طهران للتخلي عن برنامجها النووي، يبدو أن الرئيس الأميركي عبر ضرب إيران إلى إسقاط "رأس النظام"، وفق ما أكدت مصادر مطلعة.



فقد كشفت مصادر غربية أن على ما يبدو يهدف إلى إحداث تغيير في القيادة وليس "الإطاحة بالنظام"، في نتيجة مشابهة لما حدث في فنزويلا حيث أدى التدخل الأميركي إلى الإطاحة بالرئيس دون تغيير شامل للحكومة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وفيما أوضح مسؤول إسرائيلي كبير على دراية مباشرة بالتخطيط بين والولايات المتحدة أن "إسرائيل تعتقد أن الضربات الجوية وحدها لا يمكنها الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، إذا كان ذلك هو هدف ".



كما أضاف قائلاً "إذا كنت تريد الإطاحة بالنظام، فعليك أن ترسل قوات برية". وأكد أنه حتى لو قتلت المرشد الأعلى علي خامنئي، فإن إيران "سيكون لديها زعيم جديد ليحل محله". وقال إن الضغط الخارجي والمعارضة الداخلية المنظمة هما وحدهما القادران على تغيير المسار السياسي لإيران.



إلا أن المسؤول ذكر أن الاضطرابات أضعفت القيادة في طهران لكنها ما زالت متحكمة في زمام الأمور حتى في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة القائمة التي أججت الاحتجاجات.

بالتزامن، خلصت تقارير استخباراتية أميركية متعددة إلى نتيجة مماثلة وهي أن الظروف التي أذكت الاحتجاجات لا تزال قائمة مما أضعف الحكومة لكن دون حدوث انقسامات كبيرة في قياداتها، حسبما قال مصدران.

وأوضح دبلوماسيان غربيان أنه في الولايات المتحدة وإسرائيل يرى بعض المسؤولين أن انتقال السلطة في إيران قد يكسر الجمود في المحادثات النووية ويفتح الباب في نهاية المطاف أمام علاقات أكثر تعاونا مع الغرب.



لكنهما أشارا إلى عدم وجود خليفة لخامنئي بشكل واضح. وفي ظل هذا الفراغ، يعتقد بعض المسؤولين العرب والدبلوماسيان أن الحرس الثوري الإيراني قد يتولى زمام الأمور مما يعزز الحكم المتشدد ويؤدي إلى تفاقم الأزمة النووية والتوتر الإقليمي.



وقال مسؤول إن أي خليفة يُنظر إليه على أنه برز على الساحة تحت ضغط أجنبي سيُرفض وقد يعزز ذلك الحرس الثوري الإيراني بدلا من إضعافه.

في حين حذر دبلوماسيان غربيان من أن تحول إيران لدولة منقسمة قد يتسبب في انزلاقها إلى حرب أهلية كما حدث بعد غزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، وهو وضع من شأنه أن يؤدي إلى تدفق للاجئين وتعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي للطاقة العالمية.