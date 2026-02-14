تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

غزة تحت الأنقاض.. تاريخ مدفون وألم على الحجر او البشر؟

Lebanon 24
14-02-2026 | 07:00
A-
A+
غزة تحت الأنقاض.. تاريخ مدفون وألم على الحجر او البشر؟
غزة تحت الأنقاض.. تاريخ مدفون وألم على الحجر او البشر؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب موقع "العربية": بعد نحو سنتين من الحرب الإسرائيلية المدمرة التي طالت غزة، لم يبق في القطاع الفلسطيني سوى الدمار.

فقد تضررت أغلب الأبنية في غزة بشكل كلي أو جزئي وفق تقديرات أممية.
وأكدت وكالة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو" في تقييم مستمر بناء على صور الأقمار الاصطناعية، أنها تتحقق بشأن وقوع أضرار في ما لا يقل عن 150 موقعا منذ بداية الحرب. وتشمل هذه المواقع 14 موقعاً دينياً و115 مبنى له أهمية تاريخية أو فنية وتسعة آثار وثمانية مواقع أثرية، وفق ما نقلت وكالة "أسيوششتد برس".

"هوية ثقافية"
فيما أوضح عصام جحا، المدير المشارك في مركز الحفاظ على التراث الثقافي، ومقره الضفة الغربية " أن هذه المواقع تعد عنصرا مهما يرسخ وجود الشعب الفلسطيني على هذه الأرض، ويمثل استمرارا لهويته الثقافية".

كما اعتبر أن "الإسرائيليين يريدون محو الهوية الفلسطينية والتراث الفلسطيني و القضاء على أي صلة تربط المجتمع الفلسطيني بهذه الأرض". وأضاف جحا أن المركز يقوم بعمل إنقاذ طارئ في قصر باشا المتضرر بشدة، الذي يضم أعمالا فنية تعود لقرون مضت، يبدو أنه تم نهب الكثير منها.
إلى جانب قصر باشا، أصبح معظم مسجد العمري الكبير أطلالا، مثل معظم مدينة غزة-، بعدما تعرض لهجمات إسرائيلية. وقال منير الباز، وهو مستشار في شؤون التراث الفلسطيني يشارك في أعمال الترميم في الموقع إن مشهد الأنقاض يذكره ب " الشجرة التي تم اجتثاثها من جذروها".
كما أوضح الباز أن الأسواق التي كانت تنبض بالحياة حول المسجد قبل الحرب بين إسرائيل وحماس، اختفت. وقال " ما الذي ستبدأ البكاء عليه ؟ " المساجد التاريخية أو منزلك أو تاريخك أو مدارس أطفالك أو الشوارع".

وكان قد تم بناء هذا المسجد على موقع كنيسة بيزنطية، وتعاقب عليه الحكام والديانات مع تعاقب الغزاة.

كنيسة تعود لقرون مضت
إلى ذلك، تعرضت كنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية التي تعود لقرون مضت، والتي كانت تأوي فلسطينيين نازحين، لهجوم إسرائيلي في بداية الحرب، ما تسببت في وقوع وفيات وإصابات.

فيما نجا على ما يبدو دير القديس هيلاريون، الذي يعود إلى القرن الرابع.
بالتزامن تحاول بعض المنظمات إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الأماكن التاريخية، حتى في الوقت الذي تواجه فيه عمليات الترميم الشامل- وعملية إعادة الإعمار الأوسع نطاقا للمنطقة" عقبات ضخمة.

ووفقا للقانون الدولي، لا يجب استهداف المنشآت الثقافية أو الدينية والأثرية.
من جهته، يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه يضع في الاعتبار حساسية المواقع الثقافية والدينية، ويسعى لتقليص الضرر الذي تتعرض له البنية التحتية المدنية ويلتزم بالقانون الدولي.

في حين تحاول بعض المنظمات إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الأماكن التاريخية، حتى في الوقت الذي تواجه فيه عمليات الترميم الشامل- وعملية إعادة الإعمار الأوسع نطاقا للمنطقة" عقبات ضخمة.

إذن بعد سنتين من الحرب، لم يبق أمام الغزيين سوى البكاء على أطلال منازلهم وأحيائهم المدمرة، بعدما شيعوا الآلاف من أبنائهم ونسائهم وكهولهم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البشر وراء نقل أحجار ستونهنج وليس الجليد
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلس تحت الأنقاض: انهيار ثانٍ يفضح منظومة الإهمال والأبنية الآيلة للسقوط
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الحواط: تعازيّ للضحايا ودعوة لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان ٢٤": فرق الإنقاذ استعانت بكلاب بوليسية للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

الضفة الغربية

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

إسرائيل

من جهته

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2026-02-14
Lebanon24
11:00 | 2026-02-14
Lebanon24
10:45 | 2026-02-14
Lebanon24
10:40 | 2026-02-14
Lebanon24
10:19 | 2026-02-14
Lebanon24
10:00 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24