آخر تصريح.. ماذا أعلن نتنياهو عن مصير خامنئي؟

قال ، مساء اليوم، إن هناك مؤشرات على مقتل المرشد علي خامنئي خلال الضربات - الأميركية التي طالت ، صباح السبت.



وذكر نتنياهو أنَّ " دمرت مقر خامنئي في ، فيما تم التمكن من على عددٍ كبير من قادة النظام الإيراني والحرس الثوري"، وأضاف: "هناك أدلة متزايدة على أن خامنئي لم يعد موجوداً، وسنمكن الشعب الإيراني من تقرير مصيره وهذه الفرصة لا تأتي إلا مرة واحدة وندعوه إلى إسقاط النظام".





وتابع: "النظام الإيراني قتل إسرائيليين كثر وينبغي ألا يحصل على سلاح نووي يُهدّد وجودنا".





وأكد نتنياهو أن "التعاون بين أميركا وإسرائيل وثيق"، مشيراً إلى أن هذه الحرب سوف تؤدي إلى السلام، وتابع: "المطلوب مزيد من الصبر وأشكر الرئيس الأميركي على قيادته التاريخية".





