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عربي-دولي

ترامب يطالب إيران بـ"شرط نووي مكتوب"

Lebanon 24
03-06-2026 | 01:56
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ترامب يطالب إيران بـشرط نووي مكتوب
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كشفت شبكة "آيه بي سي نيوز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابيا كجزء من اتفاق مبدئي يهدف إلى تجاوز حالة الجمود بين واشنطن وطهران.
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وذكرت الشبكة الإخبارية نقلا عن مسؤولين أميركيين أن "المفاوضين الإيرانيين قدموا في السابق ضمانات شفهية بأن النظام سيوافق في نهاية المطاف على شروط معينة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، لكن ترامب قرر خلال اجتماع في غرفة العمليات يوم الجمعة أن تلك الالتزامات لم تكن قوية بما فيه الكفاية".

وخلال شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، شارك وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعض التفاصيل بشأن ما أرادت إدارة ترامب رؤيته من إيران قبل المضي قدما.

وقال روبيو: "عليهم الالتزام بمفاوضات محددة للغاية بشأن اليورانيوم عالي التخصيب، وعليهم الاتفاق على التفاوض بشأن فرض قيود صارمة وطويلة الأمد أو إلغاء أنشطة التخصيب في بلادهم".

وأضاف أن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تحصل على أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أميركية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بعد تحقيق هذا الشرط".

يذكر أن ترامب قد نفى توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
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