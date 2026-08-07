رسوم وحدّ أدنى للأسعار.. ترامب يشدد القيود على واردات الطاقة الشمسية

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وذكرت صحيفة " " أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 4 كانون الأول، فيما يمكن للشركات التي تلتزم بإنشاء مرافق تصنيع داخل التقدم بطلب للحصول على إعفاء من الرسوم.21 دولاراً للكيلوغرام من البولي سيليكون.100 دولار للكيلوغرام من السبائك والرقائق الشمسية.22 سنتاً لكل واط من الخلايا الشمسية.38 سنتاً لكل واط من الوحدات الشمسية.وبموجب الإجراءات، سيتعين على الشركات المستوردة والموزعة لمكونات الطاقة الشمسية إثبات أن أسعار إعادة بيع منتجاتها لا تقل عن الحدود المحددة.وتسعى من خلال هذا الشرط إلى منع الشركات من تسجيل أسعار مرتفعة في أوراق الاستيراد، ثم بيع المنتجات بأسعار أقل داخل السوق، بما يحد من فاعلية الرسوم الجمركية.وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، خلال مراسم التوقيع، إن القرار يهدف إلى إعادة سلاسل التوريد إلى الولايات المتحدة وتشجيع التصنيع المحلي، ومنع من إغراق السوق الأميركية بمنتجات منخفضة الأسعار.ولا تشمل الرسوم الجديدة أشباه الموصلات نفسها، إذ سبق لوزارة التجارة أن أعلنت إجراءات منفصلة بشأن بعض أنواعها، في إطار تحقيق تجاري يستند إلى المادة 232.وكانت الوزارة قد بدأت منذ 2025 تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت واردات البولي سيليكون والمنتجات المرتبطة به تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي.ويقول مصنعون أميركيون إن تدفق المنتجات الرخيصة أضر بالمصانع المحلية، فيما تحدثت تقارير عن تمرير بعض هذه المنتجات عبر دول ثالثة للالتفاف على الرسوم المفروضة على الصين.