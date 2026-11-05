كيف استعدّت دول العالم للحرب النووية؟ أفلام وإرشادات من زمن الحرب الباردة

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مع تصاعد المخاوف من اندلاع حرب نووية خلال الحرب الباردة، لجأت دول عدة إلى حملات توعية شملت أفلاماً وإعلانات ومنشورات إرشادية، بهدف تهيئة مواطنيها للتعامل مع هجوم نووي محتمل والحد من مخاطره.في ، برز فيلم الرسوم المتحركة «انحني واختبئ» (Duck and Cover)، الذي عُرض عام 1952 واستهدف الأطفال، وشرح لهم كيفية الاحتماء عند وقوع هجوم. كما أصدرت السلطات وثائق توعوية تضمنت إرشادات بشأن تجهيز الملاجئ وتخزين المياه والأغذية ومستلزمات الإسعافات الأولية.أما ، فأطلقت بين عامي 1974 و1976 برنامج «احتمي واصمد» (Protect and Survive)، الذي تضمن منشورات وأفلاماً قصيرة تشرح كيفية تجهيز مكان آمن داخل المنازل والتعامل مع الإنذارات النووية ومخاطر الإشعاعات.وفي ، أُطلق عام 1961 برنامج «11 خطوة للنجاة»، الذي قدم إرشادات للمواطنين حول إنشاء ملاجئ منزلية وتجهيزها بالمؤن والمياه والإسعافات الأولية، تحسباً لاحتمال وقوع هجوم نووي سوفيتي.وتعكس هذه الحملات حجم القلق الذي ساد العالم خلال الحرب الباردة، حين كانت أزمات مثل أزمة الصواريخ عام 1962 تضع العالم أمام احتمال مواجهة نووية.