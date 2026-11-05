تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كيف استعدّت دول العالم للحرب النووية؟ أفلام وإرشادات من زمن الحرب الباردة

Lebanon 24
05-11-2026 | 03:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
كيف استعدّت دول العالم للحرب النووية؟ أفلام وإرشادات من زمن الحرب الباردة
كيف استعدّت دول العالم للحرب النووية؟ أفلام وإرشادات من زمن الحرب الباردة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع تصاعد المخاوف من اندلاع حرب نووية خلال الحرب الباردة، لجأت دول عدة إلى حملات توعية شملت أفلاماً وإعلانات ومنشورات إرشادية، بهدف تهيئة مواطنيها للتعامل مع هجوم نووي محتمل والحد من مخاطره.

في الولايات المتحدة، برز فيلم الرسوم المتحركة «انحني واختبئ» (Duck and Cover)، الذي عُرض عام 1952 واستهدف الأطفال، وشرح لهم كيفية الاحتماء عند وقوع هجوم. كما أصدرت السلطات وثائق توعوية تضمنت إرشادات بشأن تجهيز الملاجئ وتخزين المياه والأغذية ومستلزمات الإسعافات الأولية.
Advertisement

أما بريطانيا، فأطلقت بين عامي 1974 و1976 برنامج «احتمي واصمد» (Protect and Survive)، الذي تضمن منشورات وأفلاماً قصيرة تشرح كيفية تجهيز مكان آمن داخل المنازل والتعامل مع الإنذارات النووية ومخاطر الإشعاعات.

وفي كندا، أُطلق عام 1961 برنامج «11 خطوة للنجاة»، الذي قدم إرشادات للمواطنين حول إنشاء ملاجئ منزلية وتجهيزها بالمؤن والمياه والإسعافات الأولية، تحسباً لاحتمال وقوع هجوم نووي سوفيتي.

وتعكس هذه الحملات حجم القلق الذي ساد العالم خلال الحرب الباردة، حين كانت أزمات مثل أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 تضع العالم أمام احتمال مواجهة نووية.


مواضيع ذات صلة
ستاتيكو أخطر من الحرب و" حزب الله" يستعد
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 12:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يستطيع العالم تحمل شتاء آخر من الحرب؟
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 12:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: روسيا لا تستعد لأي حرب مع أوروبا والشعوب الأوروبية لا تريد الحرب مع روسيا
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 12:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إستونيا تعزز قواتها قرب الحدود الروسية وتستعد لسيناريوهات الحرب
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 12:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

بريطانيا

الكوبية

الكوبي

النووي

الملا

طاني

كندا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:43 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:27 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:23 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:08 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-11-05
Lebanon24
04:43 | 2026-11-05
Lebanon24
04:27 | 2026-11-05
Lebanon24
04:23 | 2026-11-05
Lebanon24
04:08 | 2026-11-05
Lebanon24
04:02 | 2026-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24