صحة

لتخفيف خطر طنين الأذن.. ركزوا على هذه الاطعمة

Lebanon 24
06-01-2026 | 02:57
توصلت دراسة علمية إلى أن نوعية الطعام التي يتناولها الفرد تؤثر على احتمالات إصابته بمشكلة طنين الأذن.


وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "المجلة الأميركية لعلم الأوبئة" المتخصصة في علوم الأوبئة، قام فريق بحثي بدراسة الحالة الصحية لأكثر من 113 ألف امرأة مع متابعة طبيعة الوجبات الغذائية التي تتناولها المشاركات في البحث على مدار 4 سنوات.

وخلال فترة الدراسة، تبين إصابة حوالي 23 ألف من المشاركات بمشكلة طنين الأذن بشكل مزمن.
ووجد الباحثون أن الالتزام بأنماط غذائية خاصة لا يساعد بالضرورة في علاج مشكلة الطنين، ولكن هناك أطعمة بعينها تساعد في علاج هذه المشكلة.
وتوصل الباحثون إلى أن الإكثار من تناول الفواكه يقلل من احتمالات الإصابة بطنين الأذن بنسبة 19 بالمئة، في حين أن الإكثار من الحبوب الكاملة والمشروبات المحلاة بالسكر يرتبط باحتمالات زيادة هذه المشكلة بنسبة تتراوح ما بين 12 بالمئة إلى 26 بالمئة.

وأكد الباحثون، في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، أن هذه النتائج قد تساعد في توفير معلومات علمية لوضع استراتيجيات وقائية للحد من احتمالات الإصابة بمرض طنين الأذن.

وجدير بالذكر أن قرابة 50 مليون شخص بالغ في الولايات المتحدة وحدها يعانون من مشكلة طنين الأذن، وهي مشكلة صحية يصعب علاجها، وقد يكون لها تأثير على كفاءة السمع لدى المصابين بها.
"طنين الأذن النابض".. أعراض لا يجب تجاهلها
طنين الأذن المزمن… لماذا يبقي الجسم في حالة تأهب دائم؟
لحماية العظام وتقويتها.. ركزوا على هذا الطعام
دراسة تربط النوم بطنين الأذن.. هذا ما توصلت اليه
