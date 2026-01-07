تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هذا ما يحصل لجسمك عند تناول الكلمنتينا بانتظام

Lebanon 24
07-01-2026 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1465237-639034291334313951.jfif
Doc-P-1465237-639034291334313951.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يُعد اليوسفي الصغير، المعروف باسم "الكلمنتينا"، من أكثر الفواكه انتشاراً في فصل الشتاء، ليس فقط لمذاقه الحلو وسهولة تقشيره، بل أيضاً لفوائده الصحية المتعددة. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن إدراجه بشكل معتدل ضمن النظام الغذائي اليومي ينعكس إيجابياً على صحة الجسم ووظائفه الحيوية.

غني بفيتامين C: حبتان من الكلمنتينا توفر أكثر من 100% من الاحتياج اليومي لفيتامين C، الذي يقوي المناعة ويحمي الخلايا من التلف.

 مصدر ممتاز للألياف: تحتوي على ألياف غذائية تساعد على تحسين الهضم، تعزيز الشبع، والمساهمة في ضبط الوزن. 


البوتاسيوم ودعم القلب: تمد الجسم بالبوتاسيوم، الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب، وتكاد كميته تعادل تلك الموجودة في موزة صغيرة.

تحتوي الكلمنتينا أيضاً على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، أبرزها الفلافونويدات، التي تقلل الالتهابات والإجهاد التأكسدي. كما يساعد فيتامين C في تحييد الجذور الحرة، وهي جزيئات قد تساهم في تطور بعض الأمراض المزمنة، بما في ذلك بعض أنواع السرطان.

هذه الخصائص تجعل الكلمنتينا داعماً قوياً للجهاز المناعي، خاصة في فترات انتشار نزلات البرد والإنفلونزا. وتساهم أليافها القابلة وغير القابلة للذوبان في تحسين وظائف الأمعاء من خلال تغذية البكتيريا النافعة، تنظيم حركة الأمعاء، وتقليل الالتهابات المعوية.

كما تساعد الألياف على إبطاء امتصاص السكريات، مما يحد من ارتفاع مستوى السكر في الدم، ويدعم التحكم بالوزن والوقاية من السكري. وتشير الدراسات إلى أن المركبات النشطة في الحمضيات، بما فيها الكلمنتينا، قد تقلل خطر الإصابة بمتلازمة الأيض، وتخفض الكوليسترول، وتحسن مرونة الأوعية الدموية، ما يقلل مخاطر تصلب الشرايين.

أظهرت التحليلات العلمية أيضاً أن تناول الحمضيات بشكل معتدل يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون، وتحسين مؤشرات الوزن ومحيط الخصر، مما يعزز الوقاية من السمنة.

ورغم كل هذه الفوائد، يحذر خبراء التغذية من الإفراط في تناول الكلمنتينا، إذ قد يؤدي تناول كميات كبيرة من فيتامين C إلى اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص. كما يُنصح مرضى بعض الأدوية باستشارة الطبيب، نظراً لاحتمال تفاعل الكلمنتينا مع بعض العقاقير، على غرار الغريب فروت.

في النهاية، تبقى الكلمنتينا خياراً صحياً ومغذياً، شرط تناولها ضمن نظام غذائي متوازن يقوم على التنوع والاعتدال. (العربية) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا يحصل للجسم عند التوقف عن تناول اللحوم؟
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عند شرب الماء الساخن.. هذا ما سيحصل لجسمكم
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرواسان وصحة الدم: ما الذي يحدث لجسمك عند تناوله؟
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عند التوقف عن تناول السكر 14 يوماً.. هذا ما قد يحصل للجسم
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

الكوليسترول

حسين ال

السكري

لافون

العلم

حسن م

بيرة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:39 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:17 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-07
Lebanon24
14:37 | 2026-01-07
Lebanon24
12:28 | 2026-01-07
Lebanon24
10:44 | 2026-01-07
Lebanon24
07:46 | 2026-01-07
Lebanon24
06:51 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24