تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

7 مؤشرات مبكرة في منتصف العمر قد تنذر بالخرف

Lebanon 24
24-02-2026 | 01:46
A-
A+
7 مؤشرات مبكرة في منتصف العمر قد تنذر بالخرف
7 مؤشرات مبكرة في منتصف العمر قد تنذر بالخرف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يشير أطباء نفسيون وباحثون في طب الشيخوخة إلى أن الخرف لا يبدأ دائماً بمشكلات الذاكرة، بل قد تسبقه تغيّرات في الشخصية والسلوك يمكن ملاحظتها لسنوات قبل ظهور الأعراض الإدراكية، حسب ما نقلته صحيفة التلغراف.

وأظهرت أبحاث حديثة وتجارب سريرية أن رصد هذه التحولات مبكراً قد يساهم في التدخل المبكر وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بالخرف. وتضمنت أبرز التغيرات في منتصف العمر التي قد تنذر بالإصابة بالخرف:

  1. فقدان الثقة بالنفس: حيث يؤدي التراجع المفاجئ في الشعور بالكفاءة إلى عزلة قد تزيد من خطر الإصابة.

  2. انخفاض الانفتاح على التجارب الجديدة: الأشخاص الأقل رغبة في استكشاف أنشطة جديدة يكونون أكثر عرضة لتراجع القدرات الإدراكية.

  3. ضعف القدرة على مواجهة الضغوط والمشكلات: تزايد الشعور بالارتباك أمام مواقف كانت تُدار بسهولة سابقاً قد يعكس انكماش مناطق الدماغ.

  4. ازدياد الاندفاعية: ارتفاع غير معتاد في التصرفات الاندفاعية قد يشير إلى الخرف الجبهي الصدغي نتيجة تآكل الخلايا في المناطق الأمامية من الدماغ.

  5. تراجع مستوى الوعي والاجتهاد: انخفاض الوعي الشخصي والالتزام بأنماط حياة صحية قد يزيد من احتمالية الإصابة بالخرف.

  6. ارتفاع العصبية أو التوتر المزمن: العصبية المستمرة والتوتر المزمن مرتبطان بزيادة الالتهابات في الجسم وتأثيرهما السلبي على صحة الدماغ.

  7. عدم الشعور بالدفء والمودة تجاه الآخرين: قد يشير إلى اضطرابات نفسية مثل القلق أو الاكتئاب، والتي بدورها تزيد من خطر الخرف.

وأكدت الطبيبة النفسية جيل ليفينغستون وأخصائيون آخرون أن مراقبة هذه العلامات المبكرة قد تساعد الأفراد على اتخاذ خطوات وقائية، مثل الانخراط في أنشطة تحفز القدرات الذهنية والاجتماعية، والحفاظ على نمط حياة صحي يقلل من مخاطر تطور الخرف مع التقدم في العمر.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف: تغيّرات القيادة اليومية قد تكون مؤشراً مبكراً للخرف
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أعراض قد تكون نذيراً مبكراً على الإصابة بالخرف.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن مصدر عسكري: واشنطن ستنذرنا مبكرا قبل الهجوم على إيران وبعدها سنغير تعليمات الجبهة الداخلية
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قد تختبئ في الشعر.. إشارة مبكرة لمرض باركنسون
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:46 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:20 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:39 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-02-23
Lebanon24
16:46 | 2026-02-23
Lebanon24
15:19 | 2026-02-23
Lebanon24
14:20 | 2026-02-23
Lebanon24
12:39 | 2026-02-23
Lebanon24
10:25 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24