7 مؤشرات مبكرة في منتصف العمر قد تنذر بالخرف

يشير أطباء نفسيون وباحثون في طب الشيخوخة إلى أن الخرف لا يبدأ دائماً بمشكلات الذاكرة، بل قد تسبقه تغيّرات في الشخصية والسلوك يمكن ملاحظتها لسنوات قبل ظهور الأعراض الإدراكية، حسب ما نقلته صحيفة التلغراف.

وأظهرت أبحاث حديثة وتجارب سريرية أن رصد هذه التحولات مبكراً قد يساهم في التدخل المبكر وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بالخرف. وتضمنت أبرز التغيرات في منتصف العمر التي قد تنذر بالإصابة بالخرف:

فقدان الثقة بالنفس: حيث يؤدي التراجع المفاجئ في الشعور بالكفاءة إلى عزلة قد تزيد من خطر الإصابة. انخفاض الانفتاح على التجارب الجديدة: الأشخاص الأقل رغبة في استكشاف أنشطة جديدة يكونون أكثر عرضة لتراجع القدرات الإدراكية. ضعف القدرة على مواجهة الضغوط والمشكلات: تزايد الشعور بالارتباك أمام مواقف كانت تُدار بسهولة سابقاً قد يعكس انكماش مناطق الدماغ. ازدياد الاندفاعية: ارتفاع غير معتاد في التصرفات الاندفاعية قد يشير إلى الخرف الجبهي الصدغي نتيجة تآكل الخلايا في المناطق الأمامية من الدماغ. تراجع مستوى الوعي والاجتهاد: انخفاض الوعي الشخصي والالتزام بأنماط حياة صحية قد يزيد من احتمالية الإصابة بالخرف. ارتفاع العصبية أو التوتر المزمن: العصبية المستمرة والتوتر المزمن مرتبطان بزيادة الالتهابات في الجسم وتأثيرهما السلبي على صحة الدماغ. عدم الشعور بالدفء والمودة تجاه الآخرين: قد يشير إلى اضطرابات نفسية مثل القلق أو الاكتئاب، والتي بدورها تزيد من خطر الخرف.

وأكدت الطبيبة النفسية جيل ليفينغستون وأخصائيون آخرون أن مراقبة هذه العلامات المبكرة قد تساعد الأفراد على اتخاذ خطوات وقائية، مثل الانخراط في أنشطة تحفز القدرات الذهنية والاجتماعية، والحفاظ على نمط حياة صحي يقلل من مخاطر تطور الخرف مع التقدم في العمر.