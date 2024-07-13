آخر حديث إسرائيليّ عن طائرات "حزب الله"... إليكم ما قِيلَ عنها

أكد العميد احتياط في الجيش الإسرائيلي حنان غيفن أنّ "إيران و"حزب الله" نجحا في كسر المعادلة، واستهدفا إسرائيل بأسراب من المسيّرات التي حققت أهدافها".



وقال غيفن الذي شغل سابقاً منصب قائد الوحدة 8200 المسؤولة عن تقديم رؤية استخبارية كاملة عبر الرصد والتنصت والتصوير لـ"القناة 13" الإسرائيلية، إنّ "قدرات الكشف في تشكل الدفاع الجوي غير مجهّزة على أساس التعامل مع هذا الاحتمال، ولذلك، فإنّ كل مسيّرة تتسبّب في إنذار ضمن كل بلدات الجليل". (الميادين)

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