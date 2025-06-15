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لبنان

لبنان على حافة الحرب... وقرار الحزب اتخذ؟

Lebanon 24
15-06-2025 | 22:42
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كتبت منال زعيتر في" اللواء": في الوقت الذي يرى فيه البعض أن حزب الله عاجز اليوم عن خوض حرب مفتوحة مجدّدا، تكشف الوقائع الميدانية عن صورة مغايرة: فالحزب أعاد ترتيب صفوفه، ورفع مستوى الجهوزية في الجنوب، وفعّل وحداته الصاروخية، وستكون أي ضربة يقوم بها، مفاجئة وقاسية، وخارج كل التوقعات على حد تعبير المرجع.
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ولأن الجميع دون استثناء من قوى دولية وإقليمية ومحلية تدرك ان حزب الله ما زال قادرا على المواجهة رغم الخسائر التي تكبّدها في عدوان أيلول... وصلت تحذيرات دولية صارمة الى الرئاسات الثلاث: من ان أي تدخّلاً للحزب في الحرب «الإسرائيلية - الإيرانية» سيقابل بردّ إسرائيلي عنيف، لا يستثني البنى التحتية من مطار ومرافئ وشبكات حيوية، وسيطال كل لبنان.
التحذير كما جزم المرجع واضح، لكن الحزب، لا يرضخ للتهديد ولا يخضع للتحذيرات، ولا ينتظر إذنا من أحد... واتخاذ القرار من قبل قيادة الحزب هو رد واضح على كل التهديدات، ولكن أعيد وأكرر بأن توقيت تنفيذ القرار هو بيد قيادة حزب الله وحدها في الوقت الملائم.
ماذا يعني هذا الكلام: هل نحن على أعتاب حرب شاملة مجددا؟
اكتفى المرجع بالقول ان الحزب لا يسعى للحرب، ولكنه مستعد لها، فالدبلوماسية وحدها لا تكفي لاستعادة الأرض وتحرير الأسرى ووقف العدوان، وبالانتظار، نحن أمام واقع شديد التوتر في المنطقة، والأمور مفتوحة على مصراعيها أمام كل الاحتمالات.
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