Advertisement

لبنان

باسيل يبقي خيوط التواصل مع "حزب الله" فهل يستعيد تجربة الـ 2005؟

Lebanon 24
18-08-2025 | 22:51
A-
A+
Doc-P-1406330-638911808300401838.jpg
Doc-P-1406330-638911808300401838.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب طوني عطية في" نداء الوطن": ما يجمع اليوم بين "حزب الله" و"التيار الوطنيّ الحرّ" هو الهزيمة والخوف المشترك من السقوط الكامل. تقود الإخفاقات والخسائر عادة، إلى مراجعة ذاتية و"فحص ضمير". أما في لبنان، فتدفع أطرافها إلى الاحتماء ببعضهم البعض، وعقد اتفاقيات نفعية تحت جنح الليل، وفوق ركام وطنٍ، ساهم السلاح غير الشرعي في تدميره. فـ "المصيبة تجمع".
Advertisement
"الحزب" المأزوم داخليًّا والمحاصر خارجيًّا، يحتاج إلى غطاء بأي ثمنٍ ومهما كانت هويّته. وبالفعل ذاته، يبحث "التيار" عن منقذٍ، خصوصًا أن المعركة النيابية خلف الأبواب. يَعلَم الأخير، أن نتائج الانتخابات البلدية، كانت مؤشّرًا خطيرًا إلى صحّته السياسية والشعبية. لذا، يعاني رئيسه النائب جبران باسيل من هاجسٍ مُثلّث:
- نقمة شعبية لبنانية ومسيحية عارمة ضدّ "حزب الله"، بعد توريطه لبنان بحرب غبية.
- صعود سياسي وشعبي متزايد لـ "القوات اللبنانية" وتحوّلها الرقم الأوّل على الساحة المسيحية.
- وهج العهد الجديد، حيث أنّ اللبنانيين بحسّهم السياسي التلقائي وتجربتهم المريرة، يقارنون بين الرئيس جوزاف عون، وسلفه ميشال عون وظلّه الحاكم جبران باسيل. أي بين عهدٍ يتطلّع الناس إليه، وآخر يحاولون نسيانه.
من هذا المنطلق، يبقي باسيل خيوط التواصل مع "حزب الله" ممدودة، حتى وهو ينتقد سلاحه، فيما يُغازل القوى الدولية بخطاب سيادي متبدّل. يريد استمالة الجمهور المسيحي الذي خسره، وتنظيف صورته الغربية والعربية من جهة، وتحسين شروط التفاوض مع "الحزب" من جهة أخرى. في هذا السياق، أفاد مصدر مطّلع على الحركة "الباسيلية"، بأنه خلال شهرٍ، عُقد اجتماعان لمسؤولين وإعلاميين في "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، إضافة إلى ممثلين عن وسائل إعلامية "ممانعة" محسوبة على "الحزب" تحديدًا، في منزِلَيْ قياديَّيْن من "التيار" داخل بلدَتَين جُبَيليَتَيْن، الأولى ساحلية والثانية جردية. أمّا الهدف، فهو التنسيق والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة، وشنّ حملة ممنهجة مباشرة على "القوات اللبنانية" ووزرائها من ناحية، وغير مباشرة على العهد من باب الحكومة ورئيسها نوّاف سلام من ناحية أخرى، وتفادي انتقاد رئيس الجمهورية. وأشار المصدر المُتابع، إلى أن تلك اللقاءات استُبعد منها "تيار المرده".  
 
مواضيع ذات صلة
باسيل يختم علاقته مع "حزب الله"
lebanon 24
19/08/2025 09:35:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من باسيل لـ"حزب الله: "سلّم سلاحك"!
lebanon 24
19/08/2025 09:35:14 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل عن سلاح "حزب الله": سقطت وظيفته الردعيّة
lebanon 24
19/08/2025 09:35:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا: لن نقبل بتجربة "حزب الله" مرة أخرى
lebanon 24
19/08/2025 09:35:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-08-19
02:29 | 2025-08-19
02:24 | 2025-08-19
02:20 | 2025-08-19
02:11 | 2025-08-19
02:00 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24