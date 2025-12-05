24
لبنان
خلط اوراق بين التقدمي والديمقراطي
Lebanon 24
05-12-2025
03:45
حتى الساعة لم يحسم اي تحالف بين "
الحزب التقدمي الاشتراكي
" و"
الحزب الديمقراطي
" لا سيما بعد الخلاف بشأن التعيينات الادارية، والتي حصد فيها "
الاشتراكي
" الحصة الاكبر ولم يحصل "
الديمقراطي
" على الحصة التي كان يريدها، ما ترك انطباعاً سلبياً لديه، واعاد خلط الاوراق ما بين الحزبين.
