لبنان

خلط اوراق بين التقدمي والديمقراطي

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
05-12-2025 | 03:45
حتى الساعة لم يحسم اي تحالف بين "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"الحزب الديمقراطي" لا سيما بعد الخلاف بشأن التعيينات الادارية، والتي حصد فيها "الاشتراكي" الحصة الاكبر ولم يحصل "الديمقراطي" على الحصة التي كان يريدها، ما ترك انطباعاً سلبياً لديه،  واعاد خلط الاوراق ما بين الحزبين.
المصدر: لبنان 24
لبنان

"خاص لبنان24"

