"تحت وطأة التعذيب".. وفاة مُحتجز في حمص والسلطات تفتح تحقيقًا

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مدير إدارة الأمن العام في حمص القول إن قوة تابعة لإدارته أوقفت يوم الأربعاء، شخصا يدعى "لؤي طلال طيارة الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني في مدينة حمص، وذلك لعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح عنها".وأضاف أن "تجاوزات وقعت من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور"، مؤكدا توقيف "جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري".وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن المحتجز "لقي حتفه تحت وطأة التعذيب في مركز للأمن العام، بعد مضي 24 ساعة من توقيفه".ووفقا للمعلومات التي أوردها المرصد فقد "داهمت قوة من الأمن العام منزل الرجل في حمص واعتقلته بسبب انتساب والدته هالة الأتاسي لحزب البعث الاشتراكي، حيث تعرض لمعاملة قاسية داخل مركز الاحتجاز".وأشار المرصد إلى أن "التقرير الطبي أكد أنه تعرض للضرب بأداة حادة على الرأس أدت لمفارقته الحياة".وقال المرصد إنه "وثّق مقتل 9 معتقلين داخل سجون إدارة العمليات العسكرية، جميعهم من أبناء محافظة حمص، وذلك بعد احتجازهم خلال العمليات الأمنية وعلى الحواجز، في تصاعد مقلق لحالات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز". (الحرة)