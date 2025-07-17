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عربي-دولي

الخارجية الفرنسية: لاحترام وقف إطلاق النار في السويداء

Lebanon 24
17-07-2025 | 14:23
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حثت وزارة الخارجية الفرنسية على احترام وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في سوريا، والتحقيق في الإجراءات المتخذة ضدّ الأقليات.
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ودعت الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى "وقف الإجراءات الأحادية الجانب".
 
 
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