Advertisement

عربي-دولي

"صيف غزة لا يُشبه أي صيف".. تقريرٌ يكشف معاناة السكان وسط الحرب

Lebanon 24
13-08-2025 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1404191-638906892772434357.jpg
Doc-P-1404191-638906892772434357.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً جديداً تحدث فيه عن المُعاناة التي يواجهها سكان غزة بسبب الحصار والحرب، مشيراً إلى أن موجة الحر الشديدة في الوقت الراهن تضعاف معاناة الناس والنازحين هناك.
Advertisement
 
 
وتؤدي حرارة الصيف الحارقة إلى جعل العيش والسكن داخل الخيام أمراً أشبه بـ"الجحيم"، فدرجات الحرارة تصل داخل الخيام إلى 50 درجة مئوية، في ظل عدم توافر الكهرباء والمياه اللازمة لمواجهة الحر.
 
 
التقرير يشير إلى أن خيام النزوح أضحت "أفراناً ملتهمة" بسبب أشعة الشمس المباشرة، فيما اللحظات الصعبة تكون بالنسبة للجرحى الذين تتضاعف آلامهم بشكلٍ كبير نتيجة الحرب في ظل غياب الكهرباء.
 
 
"غزاويون" تحدثوا عن اللحظات القاسية التي يعيشونها، واصفين صيف غزة بأنه "لا يُشبه أي صيف"، متحدثين عن صعوبات يواجهونها، فلا كهرباء والمياه تغلي بينما لا مكيفات، بينما يعيش كثيرون من دون أي سقف يحميهم من الشمس الحارقة.
 
 
وفي السياق، تساءل نشطاء: "كيف لغزة، وللعام الثاني، أن تتحمل هذا الوجع كله تحت الشمس والنار والقصف معا؟".
 
 
وأشار ناشطون أيضاً إلى أنه في غزة، هناك آلاف النازحين يعيشون داخل خيام بلا نوافذ ولا جدران تحميهم من حر الشمس، وبدون كهرباء لتشغيل حتى مروحة تنفث هواء ساخنا، بل إن المياه نفسها غير متوفرة لكثيرين منهم للاستحمام أو التخفيف من وطأة الحر. (الجزيرة نت)
 
 
 

مواضيع ذات صلة
"فيرتز" يتصدر المشهد: أغلى صفقة في ميركاتو صيف 2025 منذ نيمار!
lebanon 24
13/08/2025 16:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بدر يتحدث عن "مأساة" تتكرر كل صيف!
lebanon 24
13/08/2025 16:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: أشعر بالاشمئزاز إزاء معاناة سكان غزة
lebanon 24
13/08/2025 16:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: يجب حماية حياة الأبرياء وإنهاء معاناة وتجويع سكان غزة
lebanon 24
13/08/2025 16:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:35 | 2025-08-13
09:25 | 2025-08-13
09:15 | 2025-08-13
09:08 | 2025-08-13
09:05 | 2025-08-13
08:56 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24