عربي-دولي

أزمة بين الصين وبريطانيا.. والسبب "سفارة"!

Lebanon 24
23-08-2025 | 05:38
أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، تمديد الموعد النهائي لاتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستوافق على خطة الصين لتشييد أكبر سفارة لها في أوروبا بالعاصمة لندن.
وكانت من المفترض أن يصدر القرار الرسمي البريطاني في التاسع من أيلول المقبل، لكنه جرى إرجاؤه إلى 21 تشرين الأول 2025 للمزيد من الدرس.
التقارير تقول إن إرجاء إصدار القرار جراء بعدما رفضت بكين تقديم تفسير كامل لسبب إخفاء عدد من المناطق في رسومات المبنى.
 
وفي الواقع، فقد تعثرت خطة الصين لبناء سفارة جديدة لها في موقع مبنى قائم منذ 200 عام بالقرب من برج لندن على مدى السنوات الـ3 الماضية، بسبب ما لاقته من معارضة سكان محليين ومشرعين ونشطاء مؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ، ويقيمون في بريطانيا.

وحذر سياسيون في بريطانيا والولايات المتحدة الحكومة البريطانية من السماح للصين ببناء السفارة في الموقع بسبب مخاوف من أنها قد تُستخدم قاعدة للتجسس.
 
 
الصين "قلقة"
في المقابل، عبّرت السفارة الصينية في لندن عن "قلقها الشديد" إزاء رد الحكومة، واعتبرت أن الدول المضيفة عليها "التزام دولي" بدعم تشييد المباني الدبلوماسية.

وأضاف: "يحث الجانب الصيني نظيره البريطاني على الوفاء بالتزامه والموافقة على طلب البناء دون تأخير".
