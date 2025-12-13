تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تقرير إسرائيلي عن داعش في سوريا.. ماذا كشف؟

Lebanon 24
13-12-2025 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1454783-639012561674422031.png
Doc-P-1454783-639012561674422031.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر موقع جيروزاليم بوست الإسرائيلي أن هجوم تنظيم داعش الأخير على القوات الأميركية في سوريا يُعيد تسليط الضوء على استمرار خطر التنظيم، رغم مرور أعوام على هزيمته عسكرياً في البلاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية أنه "في 13 كانون الاول، قُتل جنديان أميركيان ومدني أميركي واحد، وأصيب ثلاثة جنود آخرين، نتيجة كمين نصبه مسلح من تنظيم داعش في سوريا"، مؤكدة أنه "تم الاشتباك مع المسلح وقتله".

وأشار الموقع إلى أنّه رغم أن الهجوم نفذه مسلح واحد، إلا أنه يُظهر أن داعش ما زال قادراً على استقطاب عناصر جديدة نحو التطرف، في وقت بات التنظيم يعتمد على خلايا صغيرة ومتحركة، بعد خسارته مناطق سيطرته في سوريا عام 2019 على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وبقاء آلاف من عناصره متوارين في الصحراء السورية وبعضهم ما زال مسلحاً.

وتواصل الولايات المتحدة، بعد سقوط نظام الأسد، توسيع عملياتها ضد داعش داخل سوريا، عبر التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة، والعمل ميدانياً مع قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، ومع قوات الأمن السورية الجديدة غرب النهر، بهدف إحباط مخططات التنظيم.

وأشارت واشنطن، عقب الهجوم، إلى أنه "احتراماً للعائلات ووفقاً لسياسة وزارة الحرب، سيتم حجب هويات أفراد الخدمة العسكرية لمدة 24 ساعة بعد إخطار أقربائهم"، وسط توقعات بأن يفتح الحادث نقاشاً جديداً داخل الولايات المتحدة حول الحضور العسكري في سوريا، في وقت تُطرح فيه مهمة مساعدة قوات سوريا الديمقراطية على الاندماج مع دمشق وقوات الأمن السورية الجديدة كهدف مرحلي، وسط عقبات سياسية وأمنية كبيرة.

ورغم تراجع نفوذ داعش بشكل حاد مقارنة بذروة قوته حين كان يسيطر على أجزاء من سوريا والعراق، فإن وجود عدد كبير من معتقليه وعائلات مقاتليه في شرق سوريا، وحاجة هؤلاء إلى معالجة وإعادة تأهيل من التطرف، يبقي التنظيم مصدر تهديد أمني يتطلب مقاربة مستمرة وحذرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا كشف موقع أميركي عن "دفاعات إيران"؟ تقريرٌ لافت
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن وضع لبنان والتطبيع.. ماذا كشف تقريرٌ جديد؟
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عن لبنان.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيليّ؟
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تنتظر "حماس" في غزة؟ تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "جائزة"
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الديمقراطية

قوات الأمن

الديمقراطي

الإسرائيلي

شرق سوريا

ديمقراطي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2025-12-14
Lebanon24
02:18 | 2025-12-14
Lebanon24
02:16 | 2025-12-14
Lebanon24
02:03 | 2025-12-14
Lebanon24
01:46 | 2025-12-14
Lebanon24
01:14 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24