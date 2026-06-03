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عربي-دولي

قبل بلوغه الثمانين.. هذا ما كشفه طبيب شهير عن قدرة ترامب الذهنية

Lebanon 24
03-06-2026 | 01:48
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قبل بلوغه الثمانين.. هذا ما كشفه طبيب شهير عن قدرة ترامب الذهنية
قبل بلوغه الثمانين.. هذا ما كشفه طبيب شهير عن قدرة ترامب الذهنية photos 0
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بعد فشل الفحص الطبي الروتيني في تبديد التساؤلات المحيطة بحالته الصحية، أعلن مسؤول طبي في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن الأخير يتمتع بصحة "مذهلة".  
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وكان محمد أوز، مدير مراكز الرعاية والخدمات الطبية الأميركية، يتحدث إلى الصحفيين بعد صدور تقرير طبي عن حالة ترامب الصحية الجمعة الماضي.

وقال أوز، المعروف باسم "الدكتور أوز" نسبة إلى البرنامج التلفزيوني الذي قدمه لأكثر من عقد، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "إذا نظرتم إلى هذه السجلات، انها مذهلة".

وأضاف: "هذا القدر من الطاقة وهذا المستوى من التركيز الذهني لا يأتيان من فراغ (...) والرئيس يتمتع بقدرة فريدة على مواصلة العمل بنشاط وحيوية طوال اليوم".

يُذكر أن ترامب الذي سيبلغ الثمانين في 14 حيران، هو أكبر شخص يتولى رئاسة الولايات المتحدة على الإطلاق.

وذكر تقرير طبي صدر الأسبوع الماضي أنه يتمتع بصحة "ممتازة" ولكنه بحاجة إلى إنقاص وزنه.

ورفض أوز التساؤلات بشأن سبب خضوع ترامب لثلاثة فحوص طبية "سنوية" خلال العام الماضي، مقارنة بفحص واحد سنويا لسلفه جو بايدن.

وقال: "أعتقد فعلا أنه حريص على التأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام"، مضيفا أن ترامب "دقيق للغاية".
 
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