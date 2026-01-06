عند التوقف عن تناول السكر 14 يوماً.. هذا ما قد يحصل للجسم

السكر جزء لا يتجزأ من نظامنا الغذائي إذ نجده في كل شيء تقريباً، من الحلويات إلى الأطعمة التي تبدو صحية. ومع ذلك، فإن استهلاكه بكميات كبيرة قد يُؤدي إلى مشاكل صحية عديدة، منها السمنة والسكري وتسوس الأسنان.



وعلى الرغم من صعوبة التخلص من السكر تماماً، إلا أن تقليل استهلاكه يمكن أن يحقق فوائد صحية جمّة.



وفي هذا التقرير من "إن دي تي في"، ُشارك أخصائي ، ، رؤى قيّمة حول تأثير تقليل السكر على الجسم.



وبداية لفت سيثي الانتباه إلى أن "السكر لا يضيف سعرات حرارية فحسب، بل يؤثر أيضاً على الشهية، والرغبة الشديدة في تناول الطعام، ومستويات الأنسولين، ودهون الكبد؛ بشكل غير معلن".



وأضاف الطبيب "لهذا السبب أطلب من مرضاي تجربة الامتناع عن السكر لمدة 14 يوماً".



الأسبوع الأول

بحسب سوراب، يمرّ جسمك بعدة تغييرات عند البدء بتقليل استهلاك السكر.



في البداية، يتكيف الدماغ مع نقص السكر، ما قد يؤدي إلى الشعور بالرغبة الشديدة ، والصداع، والتعب، والعصبية، والتشوش الذهني. وأوضح الطبيب أن "هذا ليس انسحاباً، بل هو إعادة ضبط الدماغ للاستجابة للتغيير".



ومع تكيف الجسم، ستبدأ بملاحظة تحسن. ستقل رغبتك الشديدة في تناول الطعام، وستصبح مستويات طاقتك أكثر استقراراً.



ومن المرجح أن تعاني من انتفاخ أقل ونوبات هبوط أقل في فترة ما بعد الظهر، كما ستبدأ استجابة الأنسولين لديك بالتحسن، ما يعني أن جسمك سيصبح أكثر كفاءة في التعامل مع السكر.







الأسبوع الثاني

بحلول الأسبوع الثاني، ستؤدي هذه التغييرات إلى بطن أكثر استواءً، ونوم أفضل، وإشارات جوع أوضح، ورغبة أقل في تناول الطعام، وتحسن في مستوى سكر الصائم.



وحتى لو لم يظهر التغير على الميزان، فسيتحسن التمثيل الغذائي لديك.



وهذا يعني أن جسمك يصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ما قد يؤدي إلى فوائد صحية أخرى على المدى .



ويوضح أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، سوراب سيثي، أن الامتناع عن تناول السكر المضاف لمدة 14 يوماً يساعد في خفض ارتفاعات الأنسولين، وتقليل تراكم السكر في الكبد، وتقليل احتباس الماء.



كما أنه يعيد ضبط براعم التذوق لديك ويقلل من إشارات الدهون الحشوية.



وخلاصة القول: "إن إعادة الضبط هذه مفيدة بشكل خاص تعاني من الرغبة الشديدة المستمرة في تناول الطعام، والانتفاخ، والكبد الدهني، ومقاومة الأنسولين، وانخفاض الطاقة، وقلة النوم".

