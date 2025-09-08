Advertisement

أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... هذه الدول ستعترف بدولة فلسطين

Lebanon 24
08-09-2025 | 08:00
ذكرت "العربية"، أنّ أبرز ملف في القمة السنويّة للجمعيّة العامة للأمم المتّحدة سيكون الإعتراف بدولة فلسطين.
وفي 22 أيلول، سيتمّ الإنتهاء من قائمة الدول المُعتَرِفة بدولة فلسطين، خلال مؤتمر فرنسيّ - سعوديّ سيُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

وسيقوم القادة الأفراد بإعلان قراراتهم رسمياً من على منصة الجمعية العامة خلال جلسات "النقاش العام" التي تُعقد من 23 إلى 29 أيلول.

أما قائمة دول الاتحاد الأوروبي التي أعلنت الاعتراف حتى الآن فتضم: بلجيكا، فرنسا، ومالطا، بينما قالت كل من فنلندا، لوكسمبورغ، والبرتغال إنها "تدرس الأمر".

ومن المتوقع أن تنضم أستراليا، كندا، والمملكة المتحدة إلى الدول المعترفة، بينما قالت اليابان ونيوزيلندا إنهما "تدرسان الأمر".

أما الدنمارك فلن تعترف في الوقت الحالي، لكن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن حذر نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر قائلاً إن إسرائيل "لا تملك حق الفيتو" على قرارات الدنمارك المستقبلية. (العربية)
