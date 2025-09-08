أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... هذه الدول ستعترف بدولة فلسطين

ذكرت "العربية"، أنّ أبرز ملف في القمة السنويّة للجمعيّة العامة للأمم المتّحدة سيكون الإعتراف بدولة .

وفي 22 أيلول، سيتمّ الإنتهاء من قائمة الدول المُعتَرِفة بدولة فلسطين، خلال مؤتمر فرنسيّ - سعوديّ سيُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة.



وسيقوم الأفراد بإعلان قراراتهم رسمياً من على منصة الجمعية العامة خلال جلسات " العام" التي تُعقد من 23 إلى 29 أيلول.



أما قائمة دول التي أعلنت الاعتراف حتى الآن فتضم: بلجيكا، ، ومالطا، بينما قالت كل من فنلندا، لوكسمبورغ، والبرتغال إنها "تدرس الأمر".



ومن المتوقع أن تنضم أستراليا، كندا، والمملكة المتحدة إلى الدول المعترفة، بينما قالت اليابان ونيوزيلندا إنهما "تدرسان الأمر".



أما الدنمارك فلن تعترف في الوقت الحالي، لكن الدنماركي لارس لوكا راسموسن حذر نظيره جدعون ساعر قائلاً إن "لا تملك حق الفيتو" على قرارات الدنمارك المستقبلية. (العربية)