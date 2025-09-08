29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... هذه الدول ستعترف بدولة فلسطين
Lebanon 24
08-09-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت "العربية"، أنّ أبرز ملف في القمة السنويّة للجمعيّة العامة للأمم المتّحدة سيكون الإعتراف بدولة
فلسطين
.
Advertisement
وفي 22 أيلول، سيتمّ الإنتهاء من قائمة الدول المُعتَرِفة بدولة فلسطين، خلال مؤتمر فرنسيّ - سعوديّ سيُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة.
وسيقوم
القادة
الأفراد بإعلان قراراتهم رسمياً من على منصة الجمعية العامة خلال جلسات "
النقاش
العام" التي تُعقد من 23 إلى 29 أيلول.
أما قائمة دول
الاتحاد الأوروبي
التي أعلنت الاعتراف حتى الآن فتضم: بلجيكا،
فرنسا
، ومالطا، بينما قالت كل من فنلندا، لوكسمبورغ، والبرتغال إنها "تدرس الأمر".
ومن المتوقع أن تنضم أستراليا، كندا، والمملكة المتحدة إلى الدول المعترفة، بينما قالت اليابان ونيوزيلندا إنهما "تدرسان الأمر".
أما الدنمارك فلن تعترف في الوقت الحالي، لكن
وزير الخارجية
الدنماركي لارس لوكا راسموسن حذر نظيره
الإسرائيلي
جدعون ساعر قائلاً إن
إسرائيل
"لا تملك حق الفيتو" على قرارات الدنمارك المستقبلية. (العربية)
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء أستراليا: سنعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: سنعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة
08/09/2025 17:08:10
08/09/2025 17:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الإليزيه: نرحب بإعلان كندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل
Lebanon 24
الإليزيه: نرحب بإعلان كندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل
08/09/2025 17:08:10
08/09/2025 17:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعلن أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل
Lebanon 24
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعلن أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل
08/09/2025 17:08:10
08/09/2025 17:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بلجيكا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة
Lebanon 24
بلجيكا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة
08/09/2025 17:08:10
08/09/2025 17:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية
الإسرائيلي
المستقبل
الأوروبي
إسرائيل
المملكة
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
حبس انفاس في أوروبا على وقع المناورات الروسية.. هل يتوسع الصراع؟
Lebanon 24
حبس انفاس في أوروبا على وقع المناورات الروسية.. هل يتوسع الصراع؟
10:00 | 2025-09-08
08/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي: مناورات "النجم الساطع 25" مهمة لتعزيز الأمن الإقليمي
Lebanon 24
السيسي: مناورات "النجم الساطع 25" مهمة لتعزيز الأمن الإقليمي
09:52 | 2025-09-08
08/09/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق... هذا ما قالته الرئاسة الفلسطينية بعد "عملية راموت"
Lebanon 24
في أوّل تعليق... هذا ما قالته الرئاسة الفلسطينية بعد "عملية راموت"
09:39 | 2025-09-08
08/09/2025 09:39:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تعين سفيراً جديداً في لبنان
Lebanon 24
الإمارات تعين سفيراً جديداً في لبنان
09:02 | 2025-09-08
08/09/2025 09:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في الخفافيش... إكتشاف فيروس جديد وخطير
Lebanon 24
في الخفافيش... إكتشاف فيروس جديد وخطير
09:00 | 2025-09-08
08/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
06:40 | 2025-09-08
08/09/2025 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
14:50 | 2025-09-07
07/09/2025 02:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
14:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2025-09-08
حبس انفاس في أوروبا على وقع المناورات الروسية.. هل يتوسع الصراع؟
09:52 | 2025-09-08
السيسي: مناورات "النجم الساطع 25" مهمة لتعزيز الأمن الإقليمي
09:39 | 2025-09-08
في أوّل تعليق... هذا ما قالته الرئاسة الفلسطينية بعد "عملية راموت"
09:02 | 2025-09-08
الإمارات تعين سفيراً جديداً في لبنان
09:00 | 2025-09-08
في الخفافيش... إكتشاف فيروس جديد وخطير
08:54 | 2025-09-08
ما هو السلاح الذي استخدم في هجوم القدس اليوم؟
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 17:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 17:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 17:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24